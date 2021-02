Hermano del conductor Efraín Rúales, manda conmovedor mensaje por su muerte

Pablo Rúales, hermano del actor Efraín Rúales, quien fue asesinado en Guayaquil, Ecuador, el pasado 27 de enero del 2021, envió un mensaje para despedir al popular conductor.

Fue a través de su cuenta de Instagram que publicó lo duro que es para él vivir sin él y además se cuestionó sobre la manera en la que murió la estrella de televisión.

Además de esto, Pablo reconoció la forma en la que Efraín tuvo un impacto sobre la vida de varias personas que lo conocieron a lo largo de los años.

En este espacio, Pablo exigió que haya un castigo para los asesinos de su hermano, cuya muerte calificó de inesperada y como un golpe enorme para su familia.

Finalmente, el hermano del fallecido pidió a sus seguidores que no pierdan tiempo para estar con sus familiares para no tener motivos de arrepentirse en caso de cualquier accidente o eventualidad.

“A los que están leyendo o escuchando esto, ¿ya llamaste a tu hermano? ¿Ya lo abrazaste? ¿Ya le dijiste cuanto lo amas? ¿Ya lo perdonaste? ¿Ya planeaste algo para este fin de semana? hazlo ahora! ¡No pierdas un minuto, yo pido a gritos por volverlo a ver, volverlo abrazar decirlo que lo amo, decirle qué más hermano! ¡te amo!, si todos me van a decir que igual me escucha, pero no es lo mismo. ¡Lo necesito físicamente!”.