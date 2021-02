Eric del Castillo revela que no piensa vacunarse contra Covid-19 y toma ¿Dióxido de Cloro?

Esta semana dio inicio el proceso de registro para que adultos mayores de 60 años puedan obtener la dosis de aplicación de vacunas para protegerse de Covid-19; sin duda, es un tema que ha dirigido la agenda mediática, ya que la fórmula ha sido la más esperada desde que comenzó la pandemia.

Pero no todas las personas confían y buscan la dosis, principalmente por las teorías que se han suscitado al respecto. Hay quienes afirman que se trata de una vacuna escueta y elaborada contrarreloj; otras personas dicen que los gobiernos planean implementar un chip con la aplicación de la vacuna.

La última teoría que ha destacado fue la introducción de partículas de feto en la fórmula; esta afirmación la negó de manera rotunda el subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo López-Gatell, quien llamó a esto como una postura aberrante y alejada de la realidad.

No cree en las vacunas

Por su parte, el actor Eric del Castillo de 87 años, afirmó que no buscará el registro para obtener la vacuna, a pesar de ser adulto mayor. Sin embargo, Del Castillo especificó que sí mantiene las medidas sanitarias; se resguarda en casa y sale únicamente a lo necesario. Así lo afirmó en entrevista con el programa “De primera mano” a través de una videollamada:

“En este momento voy a empezar a hacer mis ejercicios, a caminar, subir escaleras, bajarlas, volverlas a subir, diario, cuando tengo mucha flojera no lo hago, pero procuro siempre estar en forma”, aseguró el actor y enfatizó que no “cree en las vacunas”, por lo que no buscará la aplicación:

“Yo estoy tomando dióxido de cloro, aunque me critiquen y digan lo que quieran. He visto a mucha gente, familiares míos a punto de morir que se han tomado dióxido de cloro y se han salvado”. Noticias Relacionadas Una sola DOSIS de vacuna es suficiente para personas RECUPERADAS de Covid-19

sn