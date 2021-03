Golden Globes 2021: ¡Sorpresa! Nomadland se lleva el premio a la Mejor Película

Los Globos de Oro 2021 buscan premiar a lo mejor del cine de Hollywood, donde buscan galardonar no solo a las mejores actuaciones, sino también a las mejores películas de los últimos años, donde Mank es la que cuenta con más nominaciones, mientras que Netflix es el estudio que podrá llevarse más premios.

Para esta ocasión, los expertos dejaron a cinco películas luchar por convertirse en la mejor de esta gala, misma que se sintió diferente ya que no existió la típica alfombra roja, ya que el coronavirus hizo que no se viviera con el mismo júbilo y emoción que en otros años. Pero que no fue factor para que las estrellas pudieran lucir grandes atuendos.

Sorpresivamente, Nomadland fue la elegida para quedarse con el premio a mejor película del 2020, de la directora también ganadora del galardón, Chloé Zhao.

La película de Chloé Zhao dejó en el camino a grandes filmaciones como: Los nominados que llegaron a la recta final para convertirse en los ganadores fueron: Mank, El Padre, Nomadland, Una joven prometedora y El juicio de los 7 de Chicago; mismas con las que se enfrentó esta noche por el galardón.

La película que cautivó a los expertos del cine

La película de Zhao es un híbrido documental-ficticio Se trata de una película amable, compasiva y cuestionadora sobre el alma estadounidense. Con arte y gracia, Zhao convierte a los no profesionales en una historia imaginaria construida alrededor de una mujer de mediana edad, alegre, ingeniosa, interpretada por Frances McDormand. Esta actuación tranquila y modesta puede ser la mejor de su carrera hasta ahora.

Nomadland, que se presentó en el festival de cine de Toronto , trata sobre un nuevo fenómeno: la generación estadounidense de 60 y 70 años cuyo futuro económico fue destrozado por la crisis de 2008. Son luchadores de clase media canosos reducidos a la pobreza que no pueden permitirse jubilarse pero no pueden permitirse trabajar mientras mantienen una casa.

