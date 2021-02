Los mejores memes de WandaVision a un día del episodio 8 de la serie de Disney Plus

"WandaVision" ha sido una de las series más exitosas de Disney Plus al punto de que algunos de los fans la colocan al igual o por encima que "The Mandalorian".

Fuera de la discusión que hay con relación a la relevancia de cada una de las obras, lo que es un hecho es que millones de personas en todo el mundo están siguiendo la continuación de las aventuras de los personajes de Marvel.

Mañana se estrena el episodio ocho, el cual marca la recta final de la producción que inició como una parodia a varias series humor estadounidense y que avanza como un thriller del que sale el debate de qué es real y falso.

Nadie sabe qué pasará

La reciente aparición de develación de Agness como Agatha Harkness ha dejado a los fanáticos al borde del asiento, por lo que, como ocurre en cada capítulo, suelen desvelarse para ser los primeros para observar el episodio semanal.

Algunos, incluso, organizan grupos por medio de aplicaciones para ver las aventuras de Wanda, Vision, Billy y Tommy en directo a las 2:00 horas, justo en el momento en el que se estrena cada emisión en México.

El episodio número nueve será el final de esta producción que, según confirmó Kevin Feige, no tendrá una segunda temporada, debido a la posibilidad de que sus acontecimientos se encadenen con alguna película de Marvel. La más sonada entre los fans es "Dr. Strange in the Multiverse of Madness", la cual será protagonizada por Benedict Cumberbatch.

Noticias Relacionadas Wandavision: TODO sobre la segunda temporada

¿Y los memes?

Hoy te mostramos los mejores memes que se han hecho sobre la serie del momento para la plataforma de streaming.

GDM