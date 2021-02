¿Venganza? Gina Carano asegura que tiene una historia sobre Disney que cambiaría la opinión de los fans

La actriz y ex-luchadora Gina Carano no está nada feliz luego de que Disney decidiera sacarla de la serie "The Mandalorian" luego de que hiciera comentarios controversiales a través de redes sociales. Ella dice que no se irá sin pelear y asegura que está dispuesta a contar una historia que podría afectar gravemente la imagen de la compañía.

El conflicto entre Carano y el conglomerado inició cuando ella compartió una historia de Instagram donde comparaba a los simpatizantes de Donald Trump — a quien apoya abiertamente — con las víctimas del Holocausto. Tras dichas declaraciones, Disney decidió decirle adiós a la actriz y deslindarla del papel de Cara Dune.

Foto: Lucasfilm / Walt Disney Pictures

Esta no fue la única polémica en la que Gina se vio envuelta. Anteriormente, se burló de la comunidad LGBTQ+ al criticar los pronombres que muchas personas ponen en su biografía para destacar su identidad. Al igual, compartió información falsa acerca del uso de cubrebocas y de las vacunas contra Covid-19.

Tras su salida de la exitosa serie, la ex-luchadora de artes marciales mixtas asegura que la compañía de Mickey Mouse ejerce bullying sobre sus trabajadores, así lo indicó en una entrevista para Ben Shapiro de The Daily Wire, quien es conocido por su postura conservadora.

Carano replica que ella fue una víctima más de dicho acoso y que las estrellas que ahí colaboran tienen un miedo constante de perder su trabajo.

Además, indica que tiene una historia sobre Disney que haría estallar a la prensa, pero que prefiere no contarla aún, pues un amigo suyo está involucrado en dicha situación. Sin embargo, no descarta la opción de revelarla más adelante.

Hasta ahora, la actriz no se ha disculpado por sus comentarios donde banaliza el genocidio cometido en contra de la población judía durante el siglo XX. Se cree que esa fue la razón por la cual la empresa decidió despedirla.

El personaje de Cara Dune estaba siendo bien recibido por los fans de "The Mandalorian" e incluso se hablaba sobre la posibilidad de hacer un spin-off donde ella fuera protagonista. Pero, con la salida de Gina, parece ahora una opción muy poco viable.

DFC