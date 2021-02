¡SÍ SE PUDO! Natti Natasha anunció que está embarazada tras años sin poder tener HIJOS: FOTO

La cantante dominicana Natti Natasha ha anunciado que está embarazada. La intérprete de “Diosa” ha cumplido su meta de ser mamá luego de varios intentos por tener hijos.

“Siempre lo vi como algo que iba a pasar”, confesó la cantante en una entrevista con la revista People, donde reveló todo lo que ha tenido que pasar para lograr su primer embarazo, desde depresión, ansiedad y tratamientos hormonales.

La latina de 34 años, quien ya tiene 5 meses de gestación, contó que cuando ella y su pareja y mánager, Rapgy Pina, decidieron tener un bebé, los médicos dijeron que tendría que ser por fertilización in vitro, pues tuvo quistes en la matriz y fue operada para quitarle una trompa uterina.

"Cuando me hacen el examen, el doctor me dijo: "Por más que trates de embarazarte de forma natural no se va a poder", dijo Natasha. "Así que me dijo que el siguiente paso era hacer el tratamiento de inseminación in vitro ".

La caribeña reveló que cuando inició el tratamiento se ponía de tres a cuatro inyecciones de hormonas cada noche, lo que le ocasionó subir hasta 18 libras y fuertes dolores en los brazos.

"Las hormonas te vuelven loco; no sabes si reír, llorar. Pero no me importaba. Estaba feliz porque lo estaba haciendo", contó sobre el proceso.

Pero la felicidad no le duró mucho tiempo. El médico le había dado los resultados de que el tratamiento no estaba funcionando y le dijo: "Tú no puedes tener hijos".