Natti Natasha confirma romance con Raphy Pina, su mánager

Natti Natasha y su mánager Raphy Pina confirmaron que viven un romance. A través de un video que se publicó en redes sociales se puede ver a la pareja mientras se da un beso.

Durante meses, se especuló que ambos habían iniciado una relación que iba más allá de lo laboral; sin embargo, la noticia de su unión romántica no se anunció sino hasta poco después de que se lanzó la canción "Inédito".

“Estamos very, very hapy (muy, muy felices), íbamos a hacer el live (en vivo), pero estábamos igualitos que ustedes viendo los comentarios, viendo el video como 20 veces, yo no lo podía creer que, por fin, ya todo mundo lo sabe”, dijo la cantante de música urbana durante un enlace en Instagram.