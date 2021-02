JOHN TRAVOLTA: Lo mejor de sus PELÍCULAS y los MILLONES de dólares en ganancia

John Travolta es uno de esos actores tocados por la fortuna del cine de Hollywood. Altas, bajas, de todo ha pasado su carrera, pero siempre manteniendo una constante: el dinero. John ha generado suficiente con sus películas como para que le sigan invitando a actuar en una más.

4,300 millones de razones

De acuerdo con el sitio de negocios 24/7 Wall Street, pocos son los actores que se convierten en algo más importante que la película misma y que además, son capaces de generar decenas o centenas de millones de dólares con la venta de boletos.

Ante esto, rentable podría ser el segundo apellido de Travolta, quién ha generado un total de 4,300 millones de dólares en ingresos monetarios con la totalidad de sus 66 filmes. Nada mal para alguien que en 1973 fue rechazado en un casting para actuar a lado de Jack Nicholson.

Saturday Night Fever y Grease lo llevan al estrellato

Para comprender su larga trayectoria, es mejor empezar por estas dos películas que, en buena medida, definieron a parte de una generación durante los años 70.

Era 1977, John Travolta rondaba los 23 años y cautivó a la audiencia con sus increíbles movimientos de baile en Saturday Night Fever. Para esto, Travolta entrenó durante nueve meses, sumado a su gusto por el baile desde joven. Para rematar su inminente éxito, John, cuatro días después de terminar el rodaje de Saturday Night Fever, comenzó a rodar Grease, la película que más recaudó de 1978.

Fue aquí donde encontró a una amiga para toda la vida y, quizá, la pareja cinematográfica con quien más se le recuerde hasta nuestros días. La cantante y actriz australiana Olivia Newton-John le acompañó como co-estelar en la cinta para dar vida a Danny Zuko y Sandy Olsson.

“Me gustó más el estilo negro que el blanco. Solía ​​ver ‘Soul Train’, y quise reflejar su esencia al grabar Saturday Night Fever”.

Época de vacas flacas

Su carrera cinematográfica también ha tenido momentos malos. Tras protagonizar la película Cowboy de ciudad, sus siguientes roles fueron fracasos comerciales e histriónicos.

Ante esto, su reputación disminuyó y comenzó a rechazar roles que perfilaban como taquilleros, mismos que fueron aprovechados por actores como Richard Gere, que quedó en su lugar en la cintas Días de Gloria y Chicago, además de Tom Hanks que le ganó el papel en Splash, entre otros. Esto coincidió con buena parte de los años 80.

Resurge de las cenizas

El resurgimiento de Travolta llegó en 1989 con Mira Quién Habla, cinta que recaudó $297 millones de dólares en taquilla. Tras dos secuelas de ésta, el éxito llegó a su pináculo con Pulp Fiction de Quentin Tarantino y a lado de Samuel L. Jackson, un clásico del cine, filme que le otorgó una nominación al Oscar al Mejor Actor.

Los años 90 fue una década muy benévola con él. Contracara a lado de Nicholas Cage o En el Nombre de Juego, ayudaron a su carrera.

Cienciología: Enemistad con Tom Cruise

Aunque ambos han sido representantes destacados de la Cienciología, Tom Cruise con mayor poder, este par de actores no son precisamente amigos.

Según Leah Remini cuenta en el libro Troublemaker: Surviving Hollywood and Scientology, a pesar de que ambos actores son cienciólogos comprometidos, no son para nada cercanos. Remini confesó haber escuchado alguna vez que Travolta y Kirstie Alley no eran de su agrado, por lo que no fueron invitados a la boda de Tom Cruise y Katie Holmes en 2006.

Sin premios Oscar en sus vitrinas, John Travolta ha ganado un Globo de Oro en 1996 por la cinta Como Conquistar Hollywood. Además, le fue otorgado el Premio Donostia en 2012 en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, España.

