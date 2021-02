¡Qué nostalgia! John Travolta volverá a BAILAR como en Vaselina para el Super Bowl LV

John Travolta ha hecho crecer las expectativas para el Super Bowl LV que será transmitido este domingo, pues además del partido entra grandes del fútbol americano y el Half Time a cargo de The Weeknd, tendrá a Travolta de vuelta en el papel de Danny Zuko, de la película Vaselina (Grease, en su título original).

¿John Travolta bailará en el Half Time como Danny Zuko de Vaselina?

No, John Travolta no se unirá al cantante canadiense The Weeknd durante su espectáculo de Medio Tiempo, ni como un show previo o posterior a éste sino que volverá a brillar con los pasos de Danny Zuko, de Vaselina, de una manera más comercial y sin menos crinolinas y chamarras de cuero.

En realidad, Travolta participará en uno de los comerciales que son proyectados durante el Super Bowl y lo hará al bailar unos segundos como lo hizo en el papel de Danny en Grease.

Detalles sobre la aparición de Travolta en el Super Bowl

El actor John Travolta volverá a bailar la canción que lo inmortalizó en Grease, la icónica película que protagonizó con Olivia Newton en 1978. El baile fue grabado con su hija Ella, de 20 años y fue realizado para promocionar a Scotts & Miracle-Gro y será publicado el jueves antes del gran juego.

Según la revista Vanity Fair, Travolta "demostrará en el anuncio no ha perdido sus dotes como bailarín y junto a él vemos a una compañera de baile muy especial, su hija Ella, con la que rememora algunos pasos de la mítica Grease, película que le dio la fama a finales de los años setenta”.

Cabe señalar que Ella es la hija menor de Travolta y ella también ha participado como actriz.

Además este 2021 Grease, que cuenta la historia del rebelde Danny Zuko y la inocente australiana Sandy, cumplirá 43 años de su lanzamiento.