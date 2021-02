Enfermera de la abuelita de Thalía se defiende ante acusaciones; ¿Fueron órdenes de Laura Zapata?: VIDEO

Luego de que la actriz Laura Zapata estuviera envuelta nuevamente en la polémica hace unos días cuando denunció el maltrato en contra de su abuelita Eva Mange en la casa de retiro dónde vivía.

Zapata aseguró que tras una visita por motivo de su cumpleaños, notó que su abuelita tenía múltiples lesiones en todo el cuerpo, sin embargo, la enfermera que se encargó de su cuidado, ah dado la cara y cuenta su versión sobre las acusaciones.

Aclarar las cosas

Durante una entrevista para medio nacional, Jessica de Jesús Martínez enfermera a cargo de sus cuidados, se defendió argumentando que actuó bajo la órdenes de Laura Zapata, quién le insistía en que dejara comer "sola" a Mange.

“La señora Laura decía que ella sola comiera, pero a veces yo le daba de comer en la boca; era tenerla a ella bien, que no se resfriara, acostarla, que escuchara su rosario. Era más bien como una cuidadora. Regresé para aclarar las cosas porque no se me hace justo que yo sea la mala. Tengo más de 50 mil pesos en cosas personales adentro de Le Grand y no me las quieren devolver cuando ya di mi declaración y el MP me dijo ‘vete’, porque confirmaron que las heridas de la señora no fueron hechas por mí”. aseveró.

Sólo recibía órdenes

En otra entrevista, la cuidadora también asegura que Laura habría dado instrucciones específicas sobre el cuidado de Doña Eva, que podrían causarle problemas en su salud e higiene.

“Un pañal diario con incontinencia urinaria no es suficiente, en alimentos no eran suficientes. Yo nunca vi que la señora Laura la maltrataba, pero si quería dormir (su abuela).ella quería que la tuviéramos despierta, cuando yo declaré esto de que usaba solo un pañal la señora por indicación de Laura Zapata, me dijeron que sí era maltrato, pero yo solo seguí indicaciones”

Aunque Zapata tenía información puntual sobre la salud de su abuelita, ésta tardaba mucho en contestar, algunas veces respondía con una llamada y otras Doña Eva no quería hablar con ella porque afectaba su estado de ánimo.

avh