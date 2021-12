“No sabía en lo que me metía”, ¿Mon Laferte se arrepiente de su embarazo?

En las próximas semanas, Mon Laferte cumplirá siete meses de embarazo, sin embargo, no ha detenido su actividad dentro de la música y ha realizado diversas presentaciones a lo largo y ancho del continente, pero todo el ajetreo y los malestares propios de su estado, la han puesto en jaque por lo que, durante un encuentro con diferentes medios, la cantante chilena reveló si es que se arrepiente de su embarazo.

Fue el pasado martes 7 de diciembre, cuando la intérprete de “Tu falta de querer” compareció ante los medios previo a sus presentaciones en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México y pese a que no está arrepentida por tomar la decisión de convertirse en madre señaló que sí ha experimentado ciertas complicaciones, sin embargo, se mostró fuerte y aseguró que, pese a que entró en la recta final de su embarazo, no tiene planeado alejarse de los escenarios.

“No me pienso detener, voy a dar a luz en el escenario (...) No sabía en lo que me metía, es mi primer embarazo. Siempre me dijeron que los primeros tres meses eran los más difíciles, y que después de los tres meses iba a poder hacer como mi vida normal. Entonces yo dije: ‘Bueno, pues vámonos de gira’. Y yo no contaba con que el embarazo me cansaba más, las agruras, el hipo, la retención de líquidos, los pies hinchados, el dolor de espalda...”, señaló la cantante de 38 años.

En otro momento de su conferencia, Mon Laferte aseguró que dejando a un lado estos malestares, ha podido adaptarse casi en su totalidad para realizar su trabajo sobre los escenarios pues confesó que otro de las consecuencias de su embarazo es que ha sufrido de pérdida de memoria, por lo que se le han olvidado algunos fragmentos de canciones, no obstante, mencionó que cuando esto pasa, recurre al “viejo truco de poner a cantar al público”.

“En la primera canción estaba con nauseas”

Tras su segundo concierto en el Teatro Metropólitan, Mon Laferte compartió algunas postales del evento en sus redes sociales y confesó que tuvo malestares previo a su presentación, sin embargo, señaló que el apoyo del público la ayudo a sobreponerse y terminar su espectáculo.

“Ayer, 5 minutos antes de subir al escenario, me dieron ganas de vomitar, (tenía al lado del escenario una cubeta jajaja, pensé que no lo lograba) a veces me creo súper mujer, pero finalmente pude subir a cantar y salió todo bien, aún en la primera canción estaba con nauseas, pero ver a todas esas personas gritando y cantando y su amor me hizo olvidar todo lo malo!”, escribió en su perfil de Instagram.

Este jueves 9 de noviembre Mon Laferte ofrecerá su tercera y última presentación en el Teatro Metropólitan y con este concierto cerrará el año pues en las próximas semanas se dedicará a descansar y a preparar todo para la bienvenida de su bebé, del cual, se conocerá si es niña o niño cuando nazca pues quiere compartir la sorpresa con sus seguidores.

