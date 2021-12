Así fue el concierto de Mon Laferte en el Teatro Metropólitan

Mon Laferte sale al escenario con vestido colorado, medias negras y zapatos nuevos. Su cábala se ha roto, el calzado rojo o blanco que solía usar en los shows y que le permitían estar cómoda, ya no le quedan. Sus pies están hinchados por su embarazo, pero ama los escenarios y los extrañaba tanto que no podía terminar el año sin presentar su concierto en el Teatro Metropólitan.

La velada de este martes comenzó a las 21:22 horas con “Aunque te mueras por volver”, luego de algunos gritos y chiflidos del público deseoso de ver a la chilena en acción, quien continuó con “Tormento”, una canción que según contó en conferencia de prensa, previamente, la escribió en una época difícil de su vida y ahora el mayor tormento eran los dolores de espalda y el poder encontrar una buena posición para sentarse sin tener molestias.

Acompañada por seis músicos fue entonando cada uno de sus éxitos: “La mujer”, “Mi buen amor” y “Está morra”, en esta última aprovechó para mezclarla con otros temas y mostró su alegría de convivir de nuevo con los fans.

“Querido público, ¡buenas noches! Si me permiten queremos tocar canciones del último álbum. Por eso traje esta camita, porque es un álbum que hice en un departamento pequeño y quise recrear la atmósfera, y también por si me duela la espalda, me recuesto tantito”, comentó entre risas, para después comenzar con “Algo es mejor” del disco “1940 Carmen”.

Con guitarra en mano siguió con “Placer Hollywood”, “Good boy” y “Supermercado” del mismo material. En el entarimado, además de la cama, había una pantalla gigante en le que se proyectaban paisajes y colores que contrastaban con su atuendo rojo. Aunque las canciones no se corearon con el mismo furor, las ovaciones por parte del público no pararon y Laferte respondía que ella también los amaba. “Estas canciones las escribí cuando estaba un poco hormonal, estaba muy sensible. De hecho hace rato me eche mi ‘lagrimon’ antes de subir al escenario, estoy muy sensible, así que si me pongo a llorar no me hagan caso, son sólo las hormonas”, contó antes de entonar “Beautiful sadness”.

El bloque lo cerró con “Niña”, la primera canción que escribe para ese ser que lleva en su vientre, ya aún no ha confirmado si el bebé que espera es niña o niño. Para este sencillo, dejó la guitarra y se sentó a la orilla de la cama mientras acariciaba “a su bebé”. “Ya me puse a llorar, les dije que estaba hormonal. Me gusta ser honesta con ustedes, me está costando mucho cantar, la pancita no me deja respirar, pero estoy haciendo mi máximo esfuerzo, no me había pasado en los otros conciertos, pero ya creció más”, dijo Mon.

El show continuó con “Qué se sepa nuestro amor”, “Calavera” y “Amado mío”, todos sencillos del disco “Seis”, material nominado al Grammy. Para “Se me va a quemar” contó con la Bruja de Texcoco como invitada y quien tocó el arpa. Después puso a bailar a las dos mil 300 personas que se dieron cita en el Teatro Metropólitan con “Pa dónde se fue”, “La democracia” y “Plata ta ta”; reclamando a sus fans que no se esforzaran igual que ella para mover las caderas, ya que la chilena recorría el escenario de lado a lado mostrando sus mejores pasos. La fiesta siguió con “El beso” y “Amárrame”, en esta última presentó a los músicos, agradeció al público y su bebé, siendo el punto clímax del evento, se despidió, después de casi dos horas. Sin embargo, ante la insistencia del público que coreó una y otra vez su nombre, regresó para ahora si finalizar la velada con “Antes de ti” y “Tu falta de querer”.

Mon complació así a sus fans, sólo luciendo su voz, sin necesidad de cambiarse de vestuario una y otra vez, y pese a que dijo en la charla con los medios que le costaba cantar los agudos y que en un show de Estados Unidos se le salió un “gallo”, en este primer concierto, de los tres que tiene programados en la CDMX, no tuvo problemas para entonar.

