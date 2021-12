“Estoy muy enamorada”, Ángela Aguilar revela detalles sobre su vida amorosa

Con tan solo 18 años, Ángela Aguilar ha logrado convertirse en una de las máximas figuras de la música Regional Mexicana y de las redes sociales, por lo que el interés acerca de su vida personal ha crecido entre sus millones de seguidores, quienes constantemente se preguntan si tiene novio, sin embargo, recientemente la hija menor de Pepe Aguilar decidió romper el silencio y señaló cuándo será el momento oportuno para que presente al galán que conquiste su corazón.

Fue durante una entrevista para el periodista David Valadez de Univisión donde Ángela Aguilar fue cuestionada acerca de su vida amorosa por lo que ella aseguró que actualmente está “súper enamorada”, sin embargo, no se trata de un hombre sino de su música, pues señaló que está totalmente enfocada en su carrera musical y en su primera gira como solista, la cual, está programada para inicios del 2022.

Por otra parte, “La Princesa del Regional Mexicano” causó confusión entre sus seguidores pues hizo un comentario en el que dejó entrever que sí podría tener un galán actualmente, sin embargo, en lo que sí fue clara es que por ahora no tiene planeado ventilar su vida amorosa y mencionó cuál es el único momento en el que podría hacerlo.

“Para tener algo de desamor, hay que tener amor primero. Cuanto tenga un novio por ahí, no lo voy a publicar, nunca van a saber, incluso puedo tener uno ahorita y no lo sabrían. Yo creo que hasta cuando esté casada, ya, ok, ya diré ‘este es mi esposo’, pero nunca en la etapa de novios”, aseveró la nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar.

Ángela Aguilar anuncia gira en solitario

Desde sus inicios en la música, Ángela Aguilar, ha contado con el cobijo de su padre, Pepe Aguilar, quien la ha incluido en su espectáculo, sin embargo, la joven de 18 años está lista para dar sus primeros pasos por sí misma y será en 2022 cuando inicie su primera gira en solitario, tal como lo anunció hace un par de días ante diferentes medios.

Fue el pasado fin de semana cuando la Dinastía Aguilar culminó las presentaciones de la gira llamada “Jaripeo sin fronteras”, en la que participaron ¨Pepe Aguilar y sus hijos Ángela y Leonardo, sin embargo, la llamada “Princesa del Regional Mexicano” informó en conferencia de prensa que se daría un espacio para promocionar su disco “Mexicana enamorada”, por lo que tiene programadas un total de 12 fechas por distintas ciudades de Estados Unidos en las que experimentará su primer aventura en solitario.

Su tour iniciará el 18 de marzo de 2022 cuando se presente en Phoenix, Arizona, y culminará a finales de abril pues se espera que retome los conciertos junto a su padre, su padre y su tío, Antonio Aguilar Jr. quien se sumará al espectáculo. Algunas otras ciudades en las que se presentará Ángela Aguilar son San Francisco, Los Ángeles, Stockton, Las Vegas, San Diego, Dallas, San Antonio, McAllen, Nueva York, Washington y Chicago.

Cabe mencionar que, por ahora, Ángela Aguilar no tiene programadas presentaciones en México como solista, sin embargo, se presentará junto a su familia con “Jaripeo Sin Fronteras” en diferentes ciudades de la República Mexicana.

