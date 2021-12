Ángela Aguilar: Con este EMOTIVO mensaje felicitó a su mamá por su cumpleaños | FOTOS

El martes 7 de diciembre, la Dinastía Aguilar estuvo de manteles largos pues además del anuncio de la nueva gira de Ángela Aguilar, también celebraron el cumpleaños de Aneliz Álvarez, la esposa de Pepe Aguilar y madre de sus hijos, por lo que las felicitaciones de sus seres queridos en redes sociales no se hicieron esperar y uno de los que más llamó la atención fue el de “La Princesa del Regional Mexicano”, quien conmovió a sus seguidores con sus palabras.

Durante la mañana del martes, la familia Aguilar se enfocó completamente en la conferencia de prensa en la que Ángela Aguilar anunció el tour de “Mexicana Enamorada” y por la tarde, ya cuando todo se había calmado, la intérprete de “Dime cómo quieres” se tomó un tiempo para felicitar a su mamá a través de su perfil de Instagram y para iniciar, comenzó compartiendo algunas fotografías de felicitaciones anteriores y posteriormente compartió un collage de fotografías en las que aparecen ambas.

En dicha imagen, la menor de la Dinastía Aguilar escribió el siguiente texto: “Anelíz Álvarez, te amo tanto. Gracias por todo lo que haces. Gracias por todo lo que no sé que haces. Te admiro. Te aprendo. Te sigo. Siempre”.

Ángela Aguilar conmovió en redes con su mensaje de cumpleaños para su mamá. Foto: IG: angela_aguilar_

El mensaje de cumpleaños de Ángela Aguilar para su madre fue compartido en diferentes grupos de fans y las reacciones no se hicieron esperar pues muchos seguidores de la cantante se mostraron conmovidos al ver el gran amor que hay entre ambas y señalaron que es una muestra de la gran familia que han sabido formar Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez.

Otras felicitaciones de la familia.

Por su parte, Pepe Aguilar también felicitó a la dueña de sus quincenas y compartió una fotografía de su esposa con el siguiente mensaje: “Feliz cumpleaños a mi adorada (y guapérrima) esposa. Te amo con TODO. Gracias por aguantarme tantos años (en el 2022 cumpliremos 25. Feliz cumpleaños Aneliz”.

Otra de las felicitaciones que más repercusión tuvo fue la de Leonardo Aguilar, quien también compartió una fotografía de su madre, en la que sale aparece con “sus otros hijos”, sus mascotas y el joven cantante escribió: “Mi madre adorada. Me siento inmensamente orgulloso de ti. Un día en el que no te veo es un día triste. Me encanta poder acompañarnos y sentirme protegido mientras me ayudas a crecer. Gracias por tu paciencia, tu amor, tus consejos, tu apoyo en mi carrera y en mi día a día. No me puedo imaginar que sería de nuestras vidas sin ti. Te mereces todo el amor y respeto del mundo. Te amo con todo mi corazón. Feliz cumpleaños”.

Para finalizar, Anelíz Aguilar, su hija mayor, fue un poco más discreta en su felicitación y sólo compartió un par de historias en las que le deseó un feliz cumpleaños a su progenitora, de quien se desconoce cuántos años es que cumplió.

