Paquita la del Barrio pasó una semana en terapia intensiva: "Se me terminó el oxígeno de mis pulmones" | VIDEO

Paquita la del Barrio, una de las más grandes figuras de la música ranchera, no la ha pasado nada bien en los últimos días, pues recientemente reveló que pasó una semana internada en terapia intensiva debido a un problema pulmonar.

La cantante de 74 años es reconocida a nivel mundial por sus canciones en contra de los hombres. A lo largo de su amplia trayectoria ha grabado más de 30 de discos y entre sus temas más exitosos se encuentran "Tres veces te engañé", "Me saludas a la tuya" y por supuesto, "Rata de dos patas".

La artista habló sobre la salud de Vicente Fernández y Carmen Salinas. Foto: Especial

¿Cuál es el estado de salud de Paquita la del Barrio?

Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita la del Barrio, regresó a los escenarios tras una pausa de dos años. Hace poco ofreció un par de presentaciones en Indio, California, en Estados Unidos.

La artista llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en silla de ruedas y usando lentes oscuros. Durante una breve entrevista con varios medios de comunicación, la cual fue retomada por Ventaneando y Suelta la Sopa, mencionó que ocultó su estado de salud para no preocupar a nadie.

"Estoy bien. Lo que pasó, pasó. Yo sé mis cuentos, ¿por qué no les avisé que me enfermé? Por lo mismo: que no quería que nadie se preocupara. Bendito sea Dios hay doctores buenos y ya me sacaron adelante", dijo.

La estrella conocida como La Reina del Pueblo o La Guerrillera del Bolero reveló que sus pulmones dejaron de oxigenar, por lo que tuvo que ser hospitalizada de emergencia en terapia intensiva, donde pasó ocho días.

"Se me terminó el oxígeno de mis pulmones, estuve ocho días en terapia intensiva", lamentó.

Agradecida con su público

En relación a su sentir sobre el hecho de regresar a los conciertos, expresó: "(Me sentí) bien. Iba con mucho miedo, porque estuve enferma y tenía casi dos años que no trabajaba. Iba temerosa de que no fuera a hacerlo bien, como a mí me gusta: quedar bien con la gente".

Al borde del llanto, Paquita agradeció las muestras de cariño y preocupación por parte de sus fanáticos: "No me queda más que agradecerles, una prueba de cariño que me han dado... No hay palabras".

Durante la plática, también fue cuestionada sobre los fuertes problemas de salud del cantante Vicente Fernández y la actriz Carmen Salinas. Expresó que se siente muy feo, pero se puede salir adelante.

"No todos sufrimos lo mismo. Esperemos que Dios se compadezca de ellos y que estén aquí con nosotros", finalizó Paquita la del Barrio.

