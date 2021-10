Paquita la del Barrio despeja las dudas sobre si cantará reggaetón

La cantante Paquita la del Barrio habló sobre si realizaría alguna colaboración con Bad Bunny, las dudas han surgido después de que ambos coincidieron en los Latin Grammy 2021 y que ella a manera de broma le dijera que era un inútil, luego de que le ayudó a acomodar el micrófono para que pudiera dar una palabras de agradecimiento por el reconocimiento recibido.

La intérprete indicó en una charla con medios de comunicación que sí le gusta la música urbana. “Sí, yo los escucho de vez en cuando, así cuando voy a un restaurante o algún lugar así, los escucho, pero nada más, es como una música bailable, yo me imagino, entonces no es como el sentimiento que uno transmite el mexicano, que transportamos los sentimientos de todo el mundo, eso lo hacemos nosotros, entonces el reguetón es otra cosa más alegre, es un estilo de ellos y se le respeta”, comentó.

Al ser cuestionada sobre si trabajaría con el puertorriqueño, Paquita puntualizó: “no sabría decirte ahorita, discúlpame, pero no, no puedo contestar cosas que no sé”.

Asimismo, agradeció el apoyo que ha recibido de los exponentes del género urbano, “gracias por ese apoyo que tiene con los mexicanos, no nada más conmigo, sino con todos”, añadió.

También se dijo sorprendida de la ayuda que recibió por parte del cantante en el escenario al recibir el Premio a la Trayectoria Artística, ya que ha dedicado más de tres décadas de su vida a su carrera como cantante.

Ella indicó que no tiene miedo a cantar el género, “No es miedo, porque yo soy más fregona que nada.

¿Paquita cambió de opinión?

Habrá que recordar que Paquita declaró en octubre del 2017 que “No, eso no es para mí. No me gusta, pero ni tantito. De hecho, cuando voy a un lugar como una discoteca o algo por el estilo y están tocando ese tipo de música me aburro un montón, me fastidia y terminó por salirme”.

También en aquel momento, dijo, que no cantaría ningún tema del género urbano, incluso aunque fuera una canción de la que ella acostumbra interpretar.

