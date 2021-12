¿El Yaki es homofóbico? No quier ser REY de la comunidad LGTB por fuerte razón

Uno de los cantantes favoritos de los amantes de la música mexicana sin duda alguna es Luis Alfonso Partida, mejor conocido como “El Yaki” quien desde que ingresó como vocalista a La Banda El Recodo ganó muchos seguidores pues su voz tan peculiar hizo ganarse la admiración de miles de seguidores.

Ahora en su etapa como solista, “El Yaki” se ha sabido ganar el respeto de otros artistas y ha hecho grandes amistades, tal y como la que sostiene con la familia de Eduin Caz de quien es compadre, pues hace poco fue padrino de bautizo de su hija más pequeña.

Ante la buena relación que tienen, algunos reporteros cuestionaron a “El Yaki” sobre si sería padrino de bodas de Jhonny Caz y su futuro esposo pues hace poco se comprometieron durante un concierto.

Ante este cuestionamiento, “El Yaki” reveló que él está abierto a ser padrino de lo que le pidan si es que se da el caso; por otro lado también fue cuestionado sobre la probabilidad de ser el rey de la comunidad LGBT.

Debido a la anterior pregunta, “El Yaki” quedó muy sorprendido al escuchar de la prensa que podría ser nombrado como rey de la comunidad LGBT, ante esto, el ex vocalista de LA Banda El Recodo aseguró que no se sentía merecedor de dicho nombramiento pues no entiende a la comunidad.

“¡Ah chinga! ¿Como no, por qué no?, ¿Quien iba a decir que un machote como yo va a tener la oportunidad de andar por ahí viendo, no no es cierto, no mira, la verdad es que yo no estoy peleado con nadie, pero también respeto y yo no me siento merecedor de un cargo así, no hay necesidad, inclusive no los entiendo al 100 por ciento, yo creo que tiene que haber alguien bien ahí que los pueda defender, que los entienda, ¿si me explico? yo no tengo necesidad, no es que no tenga necesidad, no entiendo, no es mi rubro…” dijo el Yaki en entrevista