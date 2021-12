Ex vocalista de La Banda El Recodo revela que salió por pedir un aumento de sueldo

Sin duda alguna, una de las bandas más importantes de la música mexicana es “La Banda el Recodo”, no por nada se ganó el sobrenombre de “La madre de todas las bandas”, y es que hablar de la historia de la música de nuestro país es forzoso mencionar por lo menos uno de los temas de esta agrupación.

Y aunque a lo largo de tantos años de trayectoria, la Banda de Don Cruz Lizárraga se ha mantenido lejos de los escándalos, en las últimas semanas han salido a la luz algunos videos de entrevistas que sus ex vocalistas han ofrecido a diversos medios de comunicación en donde han dado a conocer las razones por las que salieron de la agrupación.

Hace algunos días te contamos que Luis Alfonso Partida, mejor conocido solamente como “El Yaki”, reveló que su sueldo como vocalista de El Recodo no le alcanzaba prácticamente para nada, pues percibía muy poco y él tenía que encargarse de comprar los vuelos para viajar por trabajo con La Banda El Recodo.

Algo similar le sucedió a Carlos Sarabia quien era vocalista junto con Luis Antonio López “El mimoso”, quien después de varios años de estar como cantante en La madre de todas las bandas, solicitó un aumento a sus jefes.

Ante tal petición, Sarabia fue llamado a las oficinas de El Recodo para negociar su aumento, y aunque no le dieron lo que él solicitaba, Sarabia asegura que el aumento que solicitó causó inconformidad a los directores de la agrupación, sin embargo, le dieron un aumento no tan alto como el que solicitó.

“Me preguntan qué sueldo pretendía, lo externé y me dijeron que no, que no se podía ese sueldo, que se podía un sueldo un poquito menor al que yo estaba pidiendo, entonces, dije ‘ok acepto’” reveló Sarabia en entrevista para Bandamax

Pero antes de salir de la oficina de los directores, Carlos se enfrentó a un duro cuestionamiento pues quisieron ponerlo a pelear con Mimoso, su compañero, ya que lo cuestionaron si quería que su amigo y compañero de trabajo recibiera el mismo aumento que él o que le pagaran menos, ante esto, Sarabia aseguró que pidió que le dieran el mismo sueldo que a él.

“Aquí hay algo muy importante, antes de salir de la oficina me preguntaron: ‘¿Quieres que este sueldo sea el mismo tuyo y el de mimoso, o quieres que te paguemos más a ti y menos a mimoso?’, dije ‘no, los dos trabajamos igual, y los dos hacemos lo mismo’, empezó a cambiar un poquito la situación arriba del escenario, ya sentía yo que empezaban a programar, menos canciones mías, ya no estaba Don Germán Lizárraga, yo empecé a sentir un desplazamiento ¿sabes?, ya no me sentía agusto…” reveló Carlos Sarabia