"El Yaki" ex vocalista de Banda El Recodo, revela de cuánto era su sueldo con "La madre de todas las bandas", ¡ no tenía dinero!

Si de agrupaciones emblemáticas hablamos, es inevitable hablar de La Banda El Recodo pues no por nada es conocida como "La Madre de Todas las bandas" y seguramente aunque no te encante este tipo de música te sabes por lo menos una sola canción de esta banda.

Además de sus grandes éxitos, La Banda El Recodo es reconocida por tener a los mejores músicos en sus filas y también las mejores voces han sido parte de la agrupación.

Entre las voces más famosas que hemos podido disfrutar interpretando los éxitos de “La madre de todas las bandas” son Julio Preciado, Luis Antonio López mejor conocido como “El mimoso”, Carlos Sarabia, Alex Ojeda, Alex Villareal, Charly Pérez, Giovanni Mondragón, Ricky Tocupicio y Luis Alfonso Partida a quien conocemos como “El Yaki”.

Y justamente es éste último cantante quien en los últimos meses ha dado mucho de qué hablar pues la organización de su “Yakifest” resultó todo un éxito, pues se celebró este miércoles 1 de diciembre en Mazatlán, Sinaloa en donde varios famosos del regional mexicano y otros artistas pudieron asistir.

Además del Yakifest, Luis Alfonso Partida recientemente platicó con varios medios de comunicación, en especial llama la atención una platica íntima que tuvo y la cual ya circula en redes sociales, en ella revela que durante su paso por “Banda El Recodo”, no ganaba muy bien pues “no había dinero”.

“Con la banda El Recodo tuve una etapa muy exitosa, no de dinero pero…(¿no había feria Toro? La neta) no, no había feria, no había feria como lo que hay en estos tiempos, por ejemplo yo sé de cantantes de banda que ganan muy bien” dice al principio del video El Yaki