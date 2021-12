Laura Bozzo quería quitarse la vida para no ir a la cárcel

Laura Bozzo reapareció después de que suspendieran la orden de aprehensión en su contra y reveló que durante este proceso pensó en quitarse la vida debido a que no quería ir a la cárcel por los delitos fiscales por los que la perseguía la Fiscalía General de la República (FGR).

La conductora de 69 años de edad fue acusada de evasión fiscal por alrededor de 13 millones de pesos, es decir casi 60 mil dólares, esto después de vender un inmueble que se encontraba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El pasado mes de octubre, el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo del Estado de México concedió la suspensión definitiva para que la titular de programas como 'Laura en América' no sea privada de su libertad, sin embargo, tendrá que cumplir algunas medidas como el pago de la deuda e ir a audiencia.

Suspendieron la orden de aprehensión contra Laura Bozzo Foto: Especial

Laura Bozzo pensó en el suicidio

De acuerdo a la revista TV Notas, la propia Laura Bozzo explicó que estuvo prófuga durante todo este tiempo porque temía por su vida y porque no quería ir a la cárcel. De hecho llegó a pensar en el suicidio con tal de no pisar un penal en México.

La peruana insistió que ella es inocente y culpó a sus contadores por estafarla y no informarle bien sobre las leyes mexicanas, pues reveló que le hicieron una mala jugada y por eso está siendo acusada de evasión fiscal por la FGR, quien hasta llegó a emitir una ficha roja para que fuera capturada por la Interpol.

“En 2012 me hicieron una auditoría y los contadores “olvidaron” informar al SAT sobre mi cambio de domicilio, lo que sumado a otras cosas, que no hicieron bien, me creó más problemas”, contó la conductora de televisión en un video.

En tanto, en una carta dirigida a sus padres y a su público, Laura Bozzo lamentó lo ocurrido y ofreció disculpas. Además, apuntó que próximamente realizará un live en Instagram para responder todas sus dudas y dejó abierta la posibilidad de regresar a la pantalla chica.

SIGUE LEYENDO:

Laura Bozzo presumió CUERPAZO de nervios; así lucía la peruana en su juventud | FOTO

Laura Bozzo revela su ubicación por primera vez tras el escándalo: promete regresar con su programa