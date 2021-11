Laura Bozzo revela su ubicación por primera vez tras el escándalo: promete regresar con su programa

Laura Bozzo retomó su cuenta de Instagram para confesar que estos últimos meses que estuvo alejada de la gente y de los medios de comunicación la hicieron reflexionar sobre su propósito en la vida, por lo que ha decidido regresar a la televisión con su programa de ayuda a las personas que están en un estado vulnerable.

Pese a que, actualmente se desconoce su paradero, esto debido a que durante un tiempo fue buscada por la Interpol señales de fraude fiscal en México, la "Señorita Laura" aseguró que en breve reaparecerá para continua con al labora que la hizo famosa en Latinoamérica

Fue a través de un mensaje en su cuenta oficial de Instagram, que reveló su sentir, y recordó las brigadas que realizaba para ayudar a las personas más necesitadas;

“Cuando me levanto deprimida y no quiero salir de la cama con todo lo que me tocó sufrir, me acuerdo de las brigadas de Laura recorriendo México a los lugares más humildes y remotos donde les equipábamos salones de cómputo para los jóvenes esa es mi felicidad y en PERÚ 2000 mil comedores populares y tantas operaciones mi recuerdo más hermoso cuando operamos a las siamesas y hoy son niñas felices, ¡¡¡¡el amor se demuestra con obras!!!! En los últimos años me desvié de ese camino y estos meses me enseñaron que esa es mi misión y aprendí que cuando me muera eso es lo único que me llevaré por eso regresaré con todo con mi programa y me dedicaré con todo a retomar esa ayuda, le agradezco a Dios por mostrarme mis errores, pero estoy viva y volveré con todo los amo y extraño ”, escribió en un primer mensaje la presentadora.