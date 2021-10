A Laura Bozzo le salió barato la suspensión de la orden de aprehensión

DOS MILLONES DE PESOS ES LO QUE SE GASTA LAURA BOZZO EN UNA IDA A PARÍS A PINTARSE EL PELO, LE SALIÓ BARATO QUE LE SUSPENDIERAN LA ORDEN DE APREHENSIÓN

Le salió barato a Laura Bozzo quitarse la bronca de pisar la cárcel ahora que ya le suspendieron la orden de aprehensión siempre y cuando pague antes del miércoles, dos y medio millones de pesos de fianza, porque dos millones es lo que la conductora se gasta en una ida a París, Francia para pintarse el pelo.

Me da gusto por ella, aunque es difícil comprender que ya estando fichada por la interpol de pronto de la nada le suspenden la orden de aprehensión o es una abogada muy lista con muchos contactos.

Ojalá y los pague, porque si la libras con dos millones de pesitos, cualquiera vendería su alma al diablo con tal de quitarse esa bronca de encima. Y el escándalo le sirvió, seguramente en unos días ya la veremos de conductora de algún exitoso programa.

ASESINO SERIAL ES EL QUE LE ENTREGÓ EL ARMA CARGADA A ALEC BALDWIN, ¿CÓMO LE DIERON TRABAJO CON LOS ANTECEDENTES QUE TENÍA Y PORQUE AÚN NO LE DAN CADENA PERPETUA?

El utilero que le dio el arma cargada a Alec Baldwin lo hizo con alevosía y ventaja, saboreando ver a quien iba a lastimar, ese utilero es un asesino serial. Dave Halls ya había sido despedido de una película en el 2019 después de dar un arma cargada, que al ser disparada por un actor, le causó una herida menor a un miembro del equipo cuando el arma se disparó de forma inesperada.

Y ya tres balazos no son “accidente”, es obra de un sicópata, que en este caso hizo que Alec Baldwin siendo inocente, matara e hiriera a dos personas. La pregunta es por qué nada más corrieron al utilero y no le dieron cadena perpetua por asesinato con alevosia y ventaja. Además, de joderle la vida a Baldwin que está viendo a psiquiatras, desesperado sin entender qué es lo que pasó. ¿A cuántos actores más va a matar ese utilero metiendo balas de verdad en pistolas antes de que lo encarcelen?

EL PUEBLO MEXICANO OFENDIDO CRÍTICA A TANIA RUIZ, NO PORQUE ELLA HAYA HECHO ALGO MALO, PERO SI POR DISFRUTAR DE LO MAL HABIDO

La bellísima Tania Ruiz novia de nuestro ex Presidente Enrique Peña Nieto escribió un poema bello y muy enjundioso cuando la criticaron por andar de shopping en Roma, Italia con el ex Presidente y la acusaron de disfrutar de lo robado.

Ella dice que la gente no sabe que ha sufrido mucho desafortunadamente la gente la juzga por el dicho mexicano: -dime con quién andas y te diré quien eres.- A él le gritaron ratero y a ella la critican por no medirse en gastos con dinero de dudosa procedencia, porque su novio y ella no se están quedando ni una posada ni andan en bicitaxi en Roma. Ella sin duda no hizo nada malo, pero el país entero está ofendido y a todos les da coraje que ella esté allí paseándose disfrutando de lo mal habido.

POR SHANIK BERKMAN

MAAZ