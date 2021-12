Ingrid Coronado miente, asegura Charlie López

La conductora Ingrid Coronado y el cantante y empresario Charly López siguen dando de que hablar con sus declaraciones, y es que luego de que el ex Garibaldi diera a conocer en una entrevista que su ex pareja le fue infiel, la presentadora de "Todos a bailar" no se quedó con los brazos cruzados y denunció a su ex esposo y al periodista Gustavo Adolfo Infante por violencia de género.

Además, de acuerdo con el comunicador, y titular de programa "De primera mano", la exconductora de "Venga la Alegría" sostiene en una denuncia oficial que López había abusado de ella en repetidas ocasiones.

“Hay un apercibimiento judicial en contra de Charly López (Garibaldi) y en contra mía. Aquí ya se hizo un escándalo porque vino la policía de investigación con dos patrullas a buscarme la semana pasada, el viernes”, dijo Gustavo Adolfo.

Charly López asegura que Coronado miente

El ex Garibaldi, Charly López, dijo que hasta este domingo por la tarde sólo había sido notificado de la demanda que su ex esposa y madre de su hijo Emilio, le hizo hace un año pidiendo el pago de rentas así como la mitad de la casa que habitaron juntos cuando estaban casados.

La pareja se separó hace más de 17 años y tienen un hijo juntos de nombre Emiliano. Foto: Especial

En cuanto a la nueva demanda por violencia física, sexual y psicológica, negó que sea cierto, por lo que hizo referencia a que Ingrid miente. Además, López informó en una rueda de prensa que encontró el documento que Coronado le firmó hace 17 años por el trato de la casa, y con el demostraría que su ex esposa ha incurrido que falsedad de declaraciones.

“Quiero decirle a Ingrid que su firma está plasmada ante una autoridad”, agregó el intérprete.

"Yo no he visto la demanda, pero creo que está utilizando un arma muy poderosa para las mujeres que realmente han sufrido de violación, no se me hace justo porque si hubiera pasado hace 17 años todo esto por qué no me demandó, por qué no hay una denuncia", dijo Charly durante una conferencia de prensa este lunes.

En cuanto a la propiedad por la que Charly fue demandado hace un año, expresó que no entiende por qué cuando a ella la entrevistan dice que no sabe por qué habla mal de su persona después de 17 años, sin decir que lo demandó por una casa que ya le había pagado.

Ingrid Coronado responde

A través de su cuenta de Instagram, la conductora y también ex integrante de la agrupación Garibaldi, explicó que "el pasado 29 de noviembre de 2021, en el programa televisivo “De primera mano”, los señores Gustavo Adolfo ’N’, Carlos “Charly” ’N’ y otras personas realizaron una serie expresiones relativas a mi persona, a mi vida privada, reputación, vida familiar, dignidad e imagen propia”.

Por lo que entre las acciones que emprendió la conductora en contra de ambos personajes están la eliminación inmediata de los videos de la entrevista difundidos en medios digitales, así como la orden para que ambos agresores se abstengan de continuar realizando actos discriminatorios y constitutivos de violencia de género en perjuicio de la afectada.

