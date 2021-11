Charly López: Exgaribaldi revela que Ingrid Coronado lo engañó con un famoso futbolista

Charly López, ex integrante del grupo Garibaldi, se hizo tendencia en redes sociales luego de revelar en el programa "De Primera Mano" que Ingrid Coronado lo engañó con un futbolista.

Y es que Gustavo Adolfo Infante, conductor de la emisión, fue directo y le preguntó al artista sobre las presuntas infidelidades de la ex titular de "Venga La Alegría".

"¿De dónde sacas eso?", señaló Charly tras un momento de silencio incomodo. Tiempo después, Adolfo Infante sin pelos en la lengua dijo que sin problema podía revelar el nombre del deportista.

"No, no lo digas, con todo respeto es un hombre casado. Es verdad, me fue infiel con él y con otra persona que trabajaba en la televisora, no con un ejecutivo, sino con alguien que llevaba las ventas de un programa donde compartía pantalla con Fernando del Solar"