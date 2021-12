Maribel Guardia celebra a su nuera con ostentosos outfits; ¿quién es ella?

Maribel Guardia es una de las actrices más queridas en el medio del espectáculo conocida por su talento y gran simpatía tanto en dentro como fuera de la televisión, algo que demostraría con la buena relación que tiene con la esposa de su hijo, Julián Figueroa, a quien no dudó en felicitar por su cumpleaños.

La actriz compartió en su cuenta de Instagram con sus más de 7 millones de seguidores algunas fotografías en las que aparece junto a su nuera, su nieto y su hijo celebrando algunos momentos juntos, aunque destacaron las emotivas palabras que dedicó a la joven en su cumpleaños.

"Feliz cumpleaños, mi preciosa Imelda. Llegaste a nuestras vidas cargada de luz. Que Dios llene tus días de salud, amor, conciencia, abundancia y sueños cumplidos . Feliz vuelta al sol, princesa, te quiero mucho", es el mensaje con el que Maribel Guardia acompañó las imágenes.

En ellas se puede ver que la actriz de 62 años comparte actividades con su nuera, pues ambas han demostrado tener una figura envidiable manteniéndose en forma con una estricta rutina de ejercicio. Además, ambas poseen un inigualable gusto por la moda compartiendo con sus seguidores algunos de sus atuendos diarios.

¿Infidelidad de Julián Figueroa?

Pese a que la familia de Maribel Guardia ha mostrado tener una relación cercana no evitaron ser blanco de la polémica, pues hace algunos meses surgieron los rumores sobre una supuesta infidelidad de Julián Figueroa con la hija mayor de Ninel Conde, Sofía Telch.

La esposa de Julián Figueroa y madre de su hijo lamentó lo sucedido y desmintió los rumores que señalaban a su esposo de una relación con la hija del "Bombón asesino", incluso, señaló que el hijo del fallecido cantante Joan Sebastián ya se había disculpado con Sofía Telch.

Julián Figueroa junto a su esposa Imelda Garza. Foto: Instagram @julian_f.f

“Yo no tengo nada que sentir al respecto, más que por la persona que está haciendo esto, pues no se me hace padre y yo por eso ya di un comunicado donde explicaba las cosas”, dijo en entrevista con "Suelta la sopa".

Maribel Guardia no evitó ser cuestionada sobre el supuesto romance de su hijo y aseguró que se trataba de rumores, añadió que Julián Figueroa disfruta de su matrimonio junto a Imelda Garza Tuñón.

