Maribel Guardia adelanta la Navidad y presume su increíble figura en minishort | FOTO

Maribel Guardia es considerada como una de las abuelitas más bellas y sensuales de todo el medio del espectáculo pues a sus 62 años de edad sigue robando miles de suspiros en sus redes sociales y prueba de ello es que en su última publicación además de dejar ver su espíritu navideño, también presumió unas piernas de infarto luciendo un minishort con el que enloqueció a sus millones de seguidores en Instagram.

En su última publicación en su perfil oficial de Instagram, Maribel Guardia volvió a dar muestra de su desarrollado sentido de la moda, además, como se mencionó antes, también dejó ver que es una gran entusiasta de la época navideña pues posó de manera muy elegante junto a su arbolito de Navidad ya que lució verdaderamente hermosa portando un conjunto negro que dejó ver lo torneadas que mantiene sus piernas.

La blusa que presumió Maribel Guardia es de color negro, tiene manga larga y algunos botones en color cobre que le daban un toque al estilo de “charro”, además, el corte de esta prenda le permitía lucir su diminuta cintura, la actriz también uso un minishort que le permitió presumir sus estilizadas piernas en todo su esplendor y para darle un toque final, la actriz del “Nuevo Tenorio Cómico” calzó unas botas negras con la punta blanca que combinaron a la perfección con el resto de su outfit.

La publicación de navidad adelantada de Maribel Guardia no pasó desapercibida en redes sociales y a pocos minutos de haber sido publicada, la fotografía de la actriz alcanzó cerca de los 50 mil likes tan solo en Instagram, además, los halagos no se hicieron esperar para la bella actriz que también pasó por el cine de ficheras, “¡Qué hermosa señora”, “Cada vez me sorprendes más, Maribel, qué hermosa que estás”, “Con mucho respeto, qué hermosas piernas tiene”, y “Pero qué diosa” son algunos de los comentarios que se pueden leer en la foto de la ex pareja de Joan Sebastian.

Maribel Guardia festeja a su esposo

El sábado 4 de diciembre Maribel Guardia estuvo de manteles largos pues celebró el cumpleaños de su esposo, Jorge Chacón, con quien se casó en 2011, pero llevan más de 20 años de relación, por lo que la actriz no dejó pasar desapercibida la fecha y en sus redes sociales felicitó al reconocido abogado y promotor artístico.

Cabe mencionar que, en esta ocasión, Maribel Guardia no fue muy expresiva con las palabras, pues solo escribió: “Feliz cumpleaños a mi adorado esposo Marco Chacón. Te amo, gracias por compartir tu vida conmigo”, no obstante, la actriz dejó que las imágenes hablaran pues preparó un emotivo video en el que incluyó fotografías de diversos momentos de su relación como su boda, viajes y otros momentos memorables que han vivido juntos.

Maribel Guardia y Jorge Chacón se casaron en julio de 2011. Foto: IG: maribelguardia

SIGUE LEYENDO:

Maribel Guardia presume el vestido ideal para Navidad; conquista con elegante look morado: FOTO

Bellísima: el vestido de Maribel Guardia, que enamoró a todos