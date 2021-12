Carlos Bonavides recordó la vez que Diego Luna lo llamó "viejo borracho" por un malentendido

El actor Carlos Bonavides afirmó en una entrevista que le gustaría limar las asperezas con el también actor y productor Diego Luna, a quien le gustaría contarle sobre el proyecto de su película que escribió para su hijo Tadeo. Sin embargo, reconoció que hay un precedente, pues Luna lo llamó "viejo borracho" por un malentendido.

En entrevista para el programa De Primera Mano, el actor que interpretó a "Huicho Domínguez" en "El premio mayor" señaló que ya terminó de escribir su película y sin revelar detalles de la trama, señaló que sus ambiciones son grandes pues le gustaría que la cinta pudiera aspirar a estar en los Oscar.

Asimismo, indicó que para lograrlo está hablando con personas que quieran invertir en el proyecto y fue ahí donde salió a relucir el nombre de Diego Luna, con quien tuvo unos malentendidos que recordó.

"Es una película con unas intenciones muy grandes de parte mía, pero yo siempre he tenido ambiciones muy grandes, siempre mis sueños han sido muy grandes y siempre he luchado por mis sueños y yo creo que darle la espalda a los sueños es el camino más corto a la mediocridad", señaló al inició de la entrevista.

"Ahora me lo están pasando en formato de cine y luego la voy a registrar y ya, mientras sucede esto, estoy con algunas relaciones fuertes porque la película es grande y la película tiene muchos efectos especiales, entonces, mi pretensión de hacer la película es hacer una película internacional, que se atreva a participar para el Oscar", agregó.

Así fue el malentendido de Carlos Bonavides con Diego Luna

Sin embargo, fue aquí cuando Carlos Bonavides recordó el malentendido que tuvo con el productor por terceras personas. "Me encantaría entrevistarme con Diego Luna, aunque existe un precedente que Itatí y el señor Emilio Larrosa dijeron que 'que gacho, que Luna no se acordaba que había empezado en las telenovelas' y luego los periodistas dijeron que yo había dicho eso y entonces él se enojo conmigo y me dijo que 'él no le hacía caso a un viejo borracho como yo'", señaló.

Además, también le gustaría hablarle de su proyecto a Eugenio Derbez "y ya estoy con otras personas hablando porque mi propósito es real y yo siempre he luchado por mis propósitos".

Finalmente, "Huicho Domínguez" recordó la vez que trabajó con Diego Luna y aseguró que le tiene alta estima. "Me gustaría que esta entrevista la oyera (Diego Luna), trabajé con él cuando era chavo, era mi hijo en la telenovela de 'El premio mayor', ahora ha llegado a alturas insospechadas y produce y yo lo respeto y lo quiero mucho", finalizó.

