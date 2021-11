Carlos Bonavides quiere trabajar nuevamente con Diego Luna; "Que se olvide de los chismes que un día le llegaron"

Carlos Bonavides reveló su intención de colaborar en una producción junto con Diego Luna, esto después de que realizaran juntos "El Premio Mayor", una telenovela transmitida en los años noventa.

“No he podido contactarlo, pero aprovecho tu medio para pedirle trabajo. Quiero trabajar con él y que se olvide de los chismes que un día le llegaron y que lo molestaron, yo jamás dije nada. Le mando todos mis respetos, todo mi reconocimiento y ojalá en alguna de tus producciones tenga yo el honor de participar contigo”, externó el actor para el programa Venga la Alegría.

En la conferencia por el Día Nacional del Mariachi, Bonavides aprovechó la oportunidad para defender a Luna después de los rumores sobre los montos que le fueron otorgados por parte del gobierno; se señaló al actor mexicano de recibir 160 millones de pesos para su asociación civil Ambulante.

“Que no se vale que lo mezclen en tonterías, yo lo admiro, lo quiero, lo respeto, la envidia de algunas personas que no permiten o no creen que una persona ha llegado a esas alturas. Diego Luna merece todo el reconocimiento de todos los mexicanos por su lucha”, dijo al respecto.