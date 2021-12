Preciosa: la hija de Alejandro Sanz conquistó a todos con su belleza

Manuela Sanz volvió a demostrar en las redes sociales toda su hermosura heredada de sus famosos padres, Alejandro Sanz y Jaidy Michel. La modelo española cuenta con una considerable popularidad en la red social Instagram, donde cuenta con más de 114 mil seguidores en la actualidad.

Por su lado, su famoso padre Alejandro Sanz disfrutó la navidad en compañía de sus hijos Dylan y Alma, su pareja Rachel Valdés y su hijo Max. El intérprete de "Corazón partío" compartió un divertido video navideño bailando junto a sus pequeños. El mismo se llenó de reproducciones, likes y comentarios de cariño por parte de sus fans.

Manuela Sanz colgó, hace algunas horas, varias pics en su perfil de Instagram que se llevaron todas las miradas de sus fans virtuales. En ellas se puede ver a la morocha ibérica en diversos lugares y luciendo distintos looks. Uno de los outfits que más gustó a sus fans virtuales fue el compuesto por un top blanco, zapatillas urbanas y una larga falda. Además la europea complementó su look con su cabello suelto y un sutil make up.

Fuente: Instagram Manuela Sanz

La bella Manuela obtuvo decenas de mensajes de parte de sus seguidores. " Feliz Año Manu ! Mucho éxito con tus proyectos. Sigue bella y amorosa, eres muy especial para mi ", Lo guapa que es mi niñaa" y " Perfección en su máximo esplendor jajaja te amo y te extraño" son algunos de los comentarios más notorios de su público.

Fuente: Instagram Manuela Sanz

Este post recibió una catarata de likes superando de manera inmediata los ochocientos setenta corazones en la popular plataforma propiedad de Facebook. Un simple emoji de carita feliz hecha con dos caracteres fue el corto pie de foto que acompañó las imágenes escogidas por la joven Sanz.