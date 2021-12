Precuela de "Game of Thrones", “House of the Dragon”, será la serie más esperada del 2022

La serie Game of Thrones rompió récords de audiencia, presupuesto y hasta de piratería; aunque la última temporada llegó a su fin en 2019 en medio de la polémica, la euforia por las historias de George R.R. Martin continúa. Ahora es su precuela, House of the Dragon, la que está generando gran expectativa.

De acuerdo con un listado del portal, Internet Movie Database (IMDb), este nuevo proyecto de HBO encabeza el Top 10 de las series más esperadas del próximo año. Esta nueva entrega se desarrolla a cientos de años en el pasado de lo que sucedió en la primera, y se enfoca en la historia de los ancestros de Daenerys Targaryen, quienes usaron el poder de los dragones para llegar al trono.

En segundo lugar, está la serie inspirada en El Señor de los Anillos, un proyecto del que se ha hablado desde 2017, y será el 2 de septiembre de 2022 cuando los fans de esta saga por fin lo vean materializado en Amazon Prime Video. Hasta el momento se sabe que la historia retrata: “por primera vez las heroicas leyendas de la legendaria Segunda Edad de la historia de la Tierra Media, desarrollada miles de años antes de la saga, y llevará a los espectadores a una era en la que se forjaron grandes poderes, reinos se elevaron a la gloria y cayeron a la ruina”.

A estas dos grandes producciones les sigue Pam & Tommy, una producción de Hulu, que habla de la polémica relación entre el baterista Tommy Lee y la actriz Pamela Anderson; es protagonizada por Lily James y Sebastian Stan. El cuarto lugar lo ocupa The Sandman, adaptación de los cómics de Neil Gaiman, y saldrá en Netflix.

En quinto sitio, regresa HBO con la serie The Last of Us, un proyecto inspirado en el videojuego del mismo nombre y protagonizado por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

EL TOP 10 LO COMPLETAN

6.Obi-Wan Kenobi

7.She-Hulk

8.Ms. Marvel

9.Peacemaker

10.Moon Knight

LOS LOGROS DE GAME OF THRONES

La octava temporada de GOT tuvo una media de 44,2 millones de espectadores por episodio en audiencia.

De los 9,3 millones de personas que vieron la primera temporada en 2011, el número subió hasta 32,8 millones para la séptima en 2017.

De GOT fueron ocho temporadas y 73 episodios en total.

Esta nueva entrega contará con 10 episodios. Aún no tiene fecha de estreno.

