Maluma arruinó la carrera de su tía; así lo asegura la mujer

Tal parece que la luz que irradia el cantante Maluma molesta hasta a su familia, esto luego de que que su tía revelara que debido al parentesco que tiene con el artista, ella ha sido opacada profesionalmente.

Yudy Arias, instructora de yoga y modelo, insistió que ha sido muy difícil ganarse un lugar en el ámbito deportivo por esta razón.

“Yo con él practicaba… él fue de mis personas con las que más practiqué, ¡imagínate, lo aprendió conmigo!, él sabe mucho. Al menos la vida espiritual la hemos compartido mucho, muy cercanos”, dijo sobre el amor al yoga que tanto ella como su famoso sobrino tienen.

Y aunque se pudiera pensar que ser familiar el intérprete de "Felices los 4", lo cierto es que, según Yudy, ha representado todo lo contrario.

“Como que la gente no entiende que yo por qué yogi, estoy relacionada con el entretenimiento, entonces la gente piensa como que ‘¡ay!, ¡es yogi que quiere fashion!’, pues no sé, soy yogi, soy celebridad, me gusta poner reguetón, soy tía del cantante más top que hay, y ya, fin”.

Pese a este escenario, Arias aseguró que ahora ya ha sabido restar importancia a todos los comentarios negativos que surgen alrededor de Maluma y de toda su familia.

“Al principio era como de ‘ahhh, ¿por qué dicen eso?, están equivocados, ¿qué les pasa?, acaban de inventar’, pero ya después la verdad que no nos (afecta), gracias a Dios, porque pues somos una familia, estamos todos involucrados en el sentimiento”, dijo al respecto.

