¡Nació sin costillas! Thalia reveló la verdad sobre su diminuta cintura, pero la explicación no convence a NADIE | VIDEO

Durante años se ha difundido el rumor que que la cantante y actriz Thalia se sometió a una cirugía a través de la cual, presuntamente, le fueron extirpadas las costillas, esto con el fin de que la cintura le luciera más delgada y presumir una figura envidiable, de tantas veces que se ha repetido la historia, muchas personas creen que es verdadera.

La intérprete de las "Tres Marías" en muchas ocasiones lo ha desmentido, incluso ha bromeado con ello, de hecho en una de sus melodías más populares hace énfasis en ello, estamos hablando ni más ni menos que de "Arrasando" que dice:

"... son tantos los celos que me hacen cosquillas

Que si engordo, que si enflaco, que si no tengo costillas

Hoy tengo respuesta a cualquier encuesta

Pues yo sigo caminando y también sigo arrasando.."

La redes sociales han contribuido a que las nuevas generaciones conozcan cosas que han pasado hace más 30 años (como es el caso de la costilla de Thalia) y se quieran respuestas, de hecho TikTok se ha convertido en la plataforma reina para que el pasado regrese y es justo gracias a la plataforma china que se recuerde la respuesta que dio la mujer de hoy 50 años al respecto.

En una entrevista la intérprete de "No me enseñaste" dio una explicación que también dejó a muchos con dudas.

-¿Es verdad que te has quitado una costilla para tener menos cintura?

-No fue una, fueron tres

-¿Tres?

- jajaja yo creo que Dios pensaba que yo iba a ser hombre, ya ves que a Adán le quitaron una costilla para hacer a Eva, entonces yo creo que Dios creía que podía sacarme tres costillas y sacar a tres mujeres de mí y finalmente decidió que yo fuera mujer también; entonces no se me formaron las tres costillas. Me hicieron unas radiografías un día en un accidente que tuve y no tengo tres costillas, no se me formaron, entonces tengo mi cintura chiquita.

SEGUIR LEYENDO

Thalía: ¿Cuál es la fortuna de la exitosa y carismática cantante?