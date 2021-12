El día que Chabelo perdió el control y rompió una cámara durante un programa en vivo | VIDEO

Chabelo es uno de los conductores más famosos y más exitosos de nuestro país. Durante 48 años fue el rostro del programa En Familia, que se transmitía todos los domingos. Ahí, Chabelo compartía con los papás y los niños de México, realizando concursos, dinámicas, sorteos y hasta cantaba en algunos momentos del programa.

Todos los niños de México tienen grandes recuerdos gracias a Chabelo y, seguramente el conductor nacido en Chicago también valorará todo ese tiempo en los foros de televisión.

Pero ha un recuerdo en particular que seguramente no es tan bueno para "El amigo de todos los niños". En una ocasión, una desconcentración provocó que cometiera un error y rompiera un prompter que se encontraba en frente de él. El descuido no le salió nada barato, porque esos aparatos son muy costosos.

"Señor Azcárraga, lo hice sin querer"

El momento fue muy curioso, porque Chabelo quería regalar un balón de futbol al público. Al patearlo, el regalo viajó directo al prompter que estaba en frente de él y los cristales se rompieron. El ruido se escuchó en la transmisión.

Pero en lugar de haber una burla o algo parecido, todos los presentes comenzaron a gritar "Chableo, Chabelo", apoyando al conductor. Con su particular sentido del humor, Xavier López pidió silencio y dijo "Señor Azcárraga, fue sin querer queriendo", dirigiéndose al dueño de Televisa.

El camarógrafo que estaba detrás de la cámara dañada sólo atinó a reír un poco y seguir haciendo su trabajo. "Discúlpame Raúl, no era para ti. Bueno, sí era para ti pero se me atravesó el cristal", dijo Chabelo, antes de continuar con la dinámica con el público.

Chabelo rompió el prompter con un balón de futbol

FOTO: Archivo

