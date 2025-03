Confunden a Rupert Grint, actor que interpreta a Ron Weasley, con un imitador en una gasolinera| VIDEO

La saga Harry Potter marcó a toda una generación, dejando una huella imborrable tanto en la literatura como en el cine. A lo largo de los años, los actores que dieron vida a los personajes del mundo mágico de J.K. Rowling han seguido siendo muy queridos por los fans. Y ellos, a su vez, no han dejado atrás su conexión con el universo de Hogwarts.

Pues en medio de la polémica tras los anuncios de los nuevos actores que interpretarán a los famosos personajes de Harry Potter en la serie de HBO MAX, este increíble imitador nos ha sorprendido con su interpretación de Ron Weasley, el querido amigo de Harry Potter y pareja de Hermione.

Por lo que, si bien estaba en su vida cotidiana, nos regaló un momento muy divertido, haciendonos creer que era el verdadero Rupert Grint, para despues dar la cara y demostrar su increíble parecido con el actor que lo intrepretó en las 8 películas del mundo magíco.

¿Qué hizo Rupert Grint?

Rupert Grint, quien interpreta a Ron Weasley, fue confundido con un imitador en un momento divertido y nostálgico en una gasolinera. Mientras rellenaba el tanque de su coche, un fan comenzó a grabarlo, y en lugar de ignorarlo, decidió entrar en el juego con mucho humor, recordando aquel increíble hechizo.

Pues sosteniendo la manguera del surtidor de gasolina como si fuera una varita mágica, lanzó un ingenioso “Expensive Petroleum” en lugar del icónico hechizo Expecto Patronum, lo que hizo que rápidamente el video se hiciera inmediatamente viral en redes sociales por todo el mundo.

Rupert Grint repostando gasolina, le graban y ocurre lo siguiente.



“Expensive Petroleum!”.pic.twitter.com/w0OhzSt3De — El Profeta (@EiProfeta) March 5, 2025

El video no tardó en hacerse viral en el mundo y sacar sonrisas a los seguidores de la saga. Muchos comentaron la ocurrencia con referencias al mundo mágico. Sin duda, este momento no solo divirtió a los fans, sino que también les hizo revivir la magia de Harry Potter, demostrando que, aunque los años pasen, el cariño por la saga sigue más vivo que nunca, apesar de no ser el actor real.