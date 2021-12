Silvia Pinal: este es el DESEO que no se le cumplió y tenía que ver con Vicente Fernández

En las últimas semanas los nombres de Vicente Fernández y Silvia Pinal han acaparado la atención de los medios pues en el caso de “El Charro de Huentitán”, la noticia de su muerte aún sigue dando de qué hablar, mientras que en el caso de la actriz llamada “última Diva del Cine mexicano” ha causado preocupación por su estado de salud ya que se sabe que dio positivo a Covid-19 por lo que en esta ocasión recordaremos el deseo que ambas figuras del espectáculo tenían en común, pero que lamentablemente no se les cumplió.

Fue hace apenas unos meses cuando Silvia Pinal hizo esta revelación durante una entrevista para el programa de radio llamado “Todo para la mujer”, el cual, es conducido por Maxine Woddside y en dicha charla la matriarca de la Dinastía Pinal recordó que tanto ella como “Chente” querían que sus hijos, Alejandra Guzmán y Alejandro Fernández, iniciaran una relación.

“Cómo me gustaría que mi potrillo conociera a su yegüita”, fueron las palabras que Vicente Fernández le dijo a Silvia Pinal para manifestarle su intención de emparentar, según recordó la actriz y conductora, quien, a su vez, confesó que dicho sueño era compartido, no obstante, lamentó que las cosas no se dieran como esperaban pues “La Reina del Rock” y “El Potrillo” tomaron rumbos totalmente diferentes.

“A mi si me hubiera encantado que terminaran como pareja, pero no era el momento, cada quien ha hecho su vida por el momento”, señaló Silvia Pinal quien pese a no cumplir su sueño de emparentar con Vicente Fernández mencionó que ambas familias mantienen una muy buena relación, incluso recordó que hace unos meses “La Guzmán” estuvo de visita en el Rancho de Los Tres Potrillos y que “Alex” le obsequió una yegüita embarazada y un caballito.

Alejandra Guzmán y "El Potrillo" tienen una gran amistad. Foto: Especial

Cabe mencionar que, tras estas declaraciones de Silvia Pinal, los seguidores de ambas dinastías comenzaron a realizar todo tipo de especulaciones en torno a la posibilidad de que Alejandra Guzmán y Alejandro Fernández hubieran tenido una relación, no obstante, la situación no pasó a mayores pues se sabe que entre ambos cantantes solo hay una gran amistad.

Estado de salud de Silvia Pinal

Silvia Pinal se encuentra internada en un hospital de la Ciudad de México desde el pasado miércoles 22 de diciembre debido a que la icónica actriz dio positivo por Covid-19, sin embargo, su familia ha revelado que “La última Diva del Cine mexicano” se encuentra estable y que ha respondido de manera favorable al virus, además, enfatizaron que la también conductora de 90 años no ha presentado síntomas de consideración, incluso, aseguraron que se encuentran tranquilos debido a que la matriarca de la Dinastía Pinal ya cuenta con la vacuna contra el virus.

“La están tratando de una infección en las vías urinarias, de una pequeña tos que tuvo una neumonía y eso nos preocupa, pero está en buen estado clínico de salud, y yo veo que es muy fuerte”, fueron las palabras de Alejandra Guzmán sobre el estado de salud de su madre.

Silvia Pinal pasó la Navidad en el hospital. Foto: Especial

