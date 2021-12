Silvia Pinal, la ÚLTIMA "Diva del Cine de Oro"; ¿quiénes eran las demás?

Silvia Pinal se convirtió en noticia mundial el pasado jueves 24 de diciembre luego que sus hijos, Alejandra y Luis Enrique, dieran a conocer que la primera actriz había sido internada en un hospital de la Ciudad de México debido a que dio positivo al coronavirus Covid-19, también indicaron que la diva del Cine de Oro se encuentra estable.

La actriz continúa internada en el área Covid para que los doctores vigilen la evolución de su estado de salud, por lo que Doña Silvia Pinal pasó lejos de su casa y su familia la Navidad. Sin embargo la cabeza de la "Dinastía Pinal" fue recordada en todo momento por sus familiares, quienes en redes sociales compartieron fotografías sobre cómo pasaron la Noche Buena, con la ausencia de Silvia Pinal.

Michelle Salas, nieta de la actriz, publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram en donde recordó a su abuela y la falta que le hace en estos momentos: “Esta Navidad no encuentro tantas palabras como me gustarían ya que hay un pequeño vacío en mí. Y aunque estoy tranquila de que todo está bien, la falta que ella me hace y que me hacen mis seres más queridos es primordial para alcanzar la felicidad absoluta en mí”, escribió la modelo.

Silvia Pinal, la última "Diva" de una generación de talentosas actrices

En este contexto, Doña Silvia Pinal se encuentra ahora en el foco de la prensa, la cual está al tanto de su estado de salud y de cualquier noticia que se le relaciones, además, la "Diva" del cine nacional es tendencia e redes en donde se han compartido múltiples publicaciones en las que se le recuerda como una de las grandes actrices del cine en México y América Latina.

Incluso en una cuenta de Instagram se hizo referencia a que Silvia Pinal era la última "Diva del Cine de Oro", ya que la mayoría de sus contemporáneas han fallecido o se han jubilado de la actuación, en el post el mensaje se acompañó de un collage de imágenes en donde además de la actriz, aparecen otras tres grandes intérpretes que siguen siendo consideradas grandes actrices, además que se les identificó a su vez como "Divas" del cine mexicano.

Los otros grandes personajes son María Félix, Elsa Aguirre y Dolores del Río. la primera de ellas, recordada como un icono del cine mexicano, falleció el 8 de abril de 2002 en la Ciudad de México, a los 86 años de edad. Elsa Aguirre mientras tanto cuenta con 91 años, sin embargo, la talentosa actriz se jubiló de la actuación en el año 2022, después de casi seis décadas de exitosa trayectoria.

Dolores del Río, por su parte, dejó este mundo hace 38 años, luego de haberse desempeñado como actriz durante 53 años. La icónica intérprete mexicana falleció el 11 de abril de 1983 en la ciudad de Newport Beach, California, debido a una insuficiencia hepática. Tras su muerte, su cuerpo fue repatriado y sus restos se encuentran en la Rotonda de las Personas Ilustres, ubicada en el Panteón de Dolores de la Ciudad de México.

SIGUE LEYENDO:

Silvia Pinal: ¿Cuál es su estado de salud hoy 25 de diciembre?

Actriz del Cine de Oro es fundadora de la Dinastía Inclán, pero nunca brilló en un papel estelar

Silvia Pinal: Con alberca en la sala, marfiles y un jardín interior; así es su lujosa MANSIÓN