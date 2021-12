Silvia Pinal: Con alberca en la sala, marfiles y un jardín interior; así es su lujosa MANSIÓN

Silvia Pinal se encuentra bajo los reflectores de la prensa luego que el día de ayer sus hijos, Alejandra y Luis Enrique Guzmán, dieran a conocer que su famosa mamá fue internada en un hospital de la Ciudad de México luego de dar positivo al Covid-19. La primera actriz, de 90 años, se encuentra internada en el área Covid del nosocomio desde la tarde del miércoles y su estado de salud es bueno, informó su familia.

Considerada una de las grandes actrices de la Época de Oro del Cine Mexicano, la sonorense debutó en 1949 cuando solo contaba con 18 años de edad, etapa en que dio inicio a su trayectoria artística, la cual se ha extendido por más de siete décadas y la ha llevado a trabajar en cine, televisión y teatro. A partir de entonces Silvia Pinal ha logrado generar una gran riqueza forjada a base de trabajo constante y esfuerzo.

De acuerdo con un reportaje publicado en la revista "TV Notas" en el año 2018, Doña Silvia Pinal posee un patrimonio de más de mil millones de pesos, mismo que se divide entre cuentas bancarias, mansiones, negocios diversos y un teatro. Una de las numerosas residencias que la actriz posee fue dada a conocer a principios de este año, se encuentra ubicada al sur de la CDMX y en ella han vivido todos los hijos de la actriz, así como los cuatro esposos que tuvo.

La historia de la residencia de Silvia Pinal

La enorme y espectacular residencia que Silvia Pinal tiene en la Ciudad de México se ubica en El Pedregal, el sur de la capital del país; en ella vivieron todos los hijos de la famosa actriz, así como los cuatro esposos que tuvo, por lo que ha sido testigo de casi todas las etapas de su vida:

“Mi casa, la única que he tenido, ha sido mi hogar y refugio de mi familia” habría declarado Silvia Pinal durante una entrevista concedida a la revista TVyNovelas. La actriz decidió adquirirla luego que su papá, Luis G. Pinal, le recomendara antes de morir en 1951, que adquiriera ese predio en El Pedregal de San Ángel. Tras esta recomendación, y con mucho esfuerzo, la primera actriz decidió comprarlo a plazos.

En la entrevista Silvia Pinal recordó que fue hasta que en 1954 firmó su contrato de exclusividad con Gregorio Walerstein, con el objetivo de grabar la película "Cabo de hornos", cuando le fueron entregados 65 mil pesos, el cual la actriz decidió invertir en su nuevo hogar, por lo que a partir de entonces la residencia, la que conocemos ahora, comenzó a tomar forma.

Silvia Pinal ante el retrato que Diego Rivera le realizó. FOTO: Especial

“Cambiar tanto de residencia crea el complejo de no tener casa. Por eso decidí hacer esta y no me he salido de ahí nunca. Es duro el reclamo de no tener un pasado: no tienes amigos, no echas raíces... Por eso me aferré a la idea de esta casa a la que siempre vuelvo por lejos que vaya a un viaje”, declaró a la revista de espectáculos.

¿Cómo es la mansión de Silvia Pinal en la CDMX?

Algunas de las imágenes del interior de la mansión de Doña Silvia Pinal se dieron a conocer en la revista "Caras" en donde destacaron algunos de los espacios interiores que hay en la enorme residencia, misma que cuenta con una alberca cerca de la sala, plantas por todas partes, obras de arte, espacios bien iluminados en donde prevalece la decoración japonesa, una mesa de billar, entre otros detalles.

Imagen de la alberca que se encuentra en el interior de la mansión de la actriz. FOTO: Especial

En una de las estancias de la residencia destaca tras un sillón blanco el famoso cuadro que el pintor mexicano Diego Rivera le realizó a la actriz; “Significa mucho porque ese cuadro yo me lo gané (no me cobró) pero eso no lo sabía yo. Por eso no quería, yo no tengo dinero, ¿con qué le pago? Yo no sabía ni qué decirle y me sentía como una idi%t@. Cómo me cansaba yo, porque eran las horas enteras, era cansadísimo”, recordó Silvia Pinal.

La residencia fue diseñada por Manuel Rosen Morris. FOTO: Especial

La planeación de la enorme mansión estuvo a cargo de Manuel Rosen Morris, citó "TvyNovelas" en la entrevista, personaje que fue conocido por crear la alberca y el gimnasio de los Juegos Olímpicos de 1968 y proyectar la casa de Mario Moreno “Cantinflas”. Silvia Pinal recordó cuando vio por primera vez la alberca que mandó construyó al interior de su casa: “Cuando llegué y la vi dije: ¿Esto es la alberca olímpica? En la madr&, era inmensa, conforme pasó el tiempo, le dije: 'Arquitecto, hágala más chiquita', hasta que llegó a un tamaño normal. Aquí aprendieron a nadar todos mis hijos y nietas”, concluyó Silvia Pinal.

