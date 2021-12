Pese a hospitalización de Silvia Pinal, su familia celebran Navidad | FOTOS

Silvia Pinal tuvo que pasar la Navidad internada en un hospital de la Ciudad de México debido a que dio positivo a Covid-19, sin embargo, los demás miembros de la llamada Dinastía, sí pudieron celebrar la Noche Buena, como fue el caso de Sylvia Pasquel, Stephanie y Michelle Salas.

El pasado jueves 23 de diciembre, se reportó que la primera actriz ingresó al hospital Médica Sur, en la Ciudad de México, la tarde del miércoles por un problema de presión, no obstante cuando se le hizo la prueba de COVID-19, resultó positiva por lo que tuvo que quedarse en el lugar.

La diva del Cine de Oro se encuentra estable, pero sigue en el área Covid para ver el desarrollo de su estado de salud, por lo que estuvo internada estas fiestas y no pudo pasarla junto a su familia. No obstante, su hija Sylvia Pasquel sí realizó en evento junto a su hija Stephanie Salas y su nieta Michelle.

La Dinastía pasa Navidad sin Silvia Pinal

En redes sociales como Instagram, las miembros de la Dinastía Pinal compartieron fotos de lo que fue su festejo navideño. Por ejemplo, la hija de Rafael Banquells, primer esposo de Silvia, publicó una foto en la que aparece con su hija Stephanie Salas y su nieta, la también primogénita de Luis Miguel.

Festejan Navidad sin Silvia Pinal Foto: Especial

Por su parte, Michelle Salas subió una serie de fotos posando frente a un impresionante árbol de navidad. Sin embargo, la modelo acompañó sus imágenes con un emotivo mensaje en el que menciona que le falta su bisabuela, quien a pesar de estar bien, no deja de preocupar a la familia.

“Esta Navidad no encuentro tantas palabras como me gustarían ya que hay un pequeño vacío en mí. Y aunque estoy tranquila de que todo está bien, la falta que ella me hace y que me hacen mis seres más queridos es primordial para alcanzar la felicidad absoluta en mí”, colocó en la publicación.

Asimismo, compartió una reflexión para sus seguidores en la que pidió que valoren a sus seres queridos y que aprovechen estos momentos junto a ellos. Además, agradeció la preocupación de sus fans por la salud de Silvia Pinal. "Gracias a Dios esta fuerte y con muchos ánimos de salir de esta y de muchas más", indicó.

