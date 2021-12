¿INJUSTICIA? en Exatlón México: atleta recién llegada es ELIMINADA con pocos días en el reality

Tras caer frente a los Guardianes, los atletas de Conquistadores tuvieron que ver como tres de sus compañeras se batían en el Duelo de Eliminación y despedir a una de ellas, no sin antes dejarlo todo en el circuito. En este caso Paula fue quien perdió sus vidas y con ello su derecho a continuar en Exatlón México.

Previo, Antonio Rosique nombró a la primera sentenciada por ser la de menor rendimiento: Paula Flores, quien mencionó "que es un examen en mi primer semana. Le deseo lo mejor a mis compañeras y que la mejor se quede en la permanencia y a darlo todo"

"Koke" Guerrero, el elemento con mayor rendimiento tuvo la responsabilidad de nombrar a la segunda sentenciada: Mariana Khalil, quien argumentó que era una noticia que esperaba y que quiere ganarse su lugar en el equipo azul y dentro de Exatlón. "Me encanta competir y estoy lista para darlo todo".

La tercera dominada salió tras la votación interna; fue así como Conquistadoras eligieron a Tanya Núñez: "Me toca enfrentar mi segundo duelo, es un sentimiento muy diferente a la primera vez. Los sentimientos siguen estando ahí, pero hoy me siento más tranquila y segura de lo que voy a hacer. Voy a dar todo de mi para quedarme", explicó.

Tanya, la más fuerte de las conquistadoras sentenciadas

A pesar de haber sido seleccionada por la mayoría de sus compañeros, Tanya le demostró a todos desde el principio que es una atleta fuerte, pues puso en aprietos desde el principio a sus oponentes.

Por su parte Paula y Mariana fueron dejando sus vidas y energía en el circuito, mientras que la atleta originaria de Jalisco, respiraba con mayor tranquilidad en medida que avanzaban los encuentros.

Paula, quien se quedó con una vida, tuvo la oportunidad de sumar otra en caso de que se la otorgaran "Koke" y Macky; sin embargo, ambos se la negaron debido a que no había ganado ninguna carrera.

Paula se despide de Exatlón México

Tanya, quien se fue invicta en el Duelo de Eliminación, fue la encargada de sacar a Paula como a los bloques de madera de forma triangular con las bolsas de arena. Por su parte, la karateka se derrumbó en el área de tiro y rompió en llanto frente a sus compañeras.

Cabe destacar que Paula apenas llevaba una semana en Exatlón México y se enfrentó con atletas que ya llevaban más de 130 días en el reality, hecho que la hizo sentir un poco impotente.

Pau rompió en llanto tras saberse fuera de Exatlón México (Foto: TV Azteca)

Paula Flores mencionó que no era lo que deseaba, se siente triste y la tristeza es algo que no puede guardarn en ese momento, no quería irse en su primer semana. Es difícil tomar un ritmo de personas que llevan 130 días; sin embargo, me siento muy orgullosa, vine a probarme a mi misma de lo que soy capaz, de que soy fuerte.

Me siento privilegiada de haber sido considerada para participar en el Exatlón México. Siempre me vi con esta camiseta azul. Me quedo con un sentimiento de haber querido probar más, intentar más. Se que esto a penas fue una pequeña probadita que disfruté desde el primer instante.

