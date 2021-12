Silvia Pinal: "La Chilindrina" tuvo una mala experiencia al filmar con la diva del Cine de Oro

Silvia Pinal fue una de las actrices más importantes del Cine de Oro Mexicano, ya que protagonizó un centenar de películas que la ubicaron en el gusto del público, una de ellas fue 'El amor de María Isabel', la cual hizo junto a María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como "La Chilindrina", quien no tuvo una buena experiencia al filmar dicha cinta.

María Isabel fue uno de los personajes más icónicos que hizo la diva del cine, pues se trató de una mujer que saltó de la pobreza al esplendor de la riqueza, sin perder su sencillez. La historia fue creada por Yolanda Vargas Dulché y se dividió en dos partes, en el primer largometraje de 1968, se narra cómo la joven empleada doméstica sufre el desprecio de su hija, Rosa Isela, justo el Día de las Madres.

La película tuvo una secuela llamada 'El amor de María Isabel' en donde esta vez la protagonista ya estaba casada con un hombre rico, pero aún seguía siendo señalada como sirvienta y además, su hija, quien ya era adolescente, la continuaba subestimando a pesar de que tenía dinero.

Doña Silvia Pinal hizo el papel protagónico, mientras que su familiar fue encarnada por María Antonieta de las Nieves, quien tuvo que hacer varios sacrificios para interpretar a la joven.

"La Chilindrina" revela una mala experiencia grabando con Silvia Pinal

La actriz, mejor conocida por su papel de "La Chilindrina" por la serie de 'El Chavo del 8', contó en sus redes sociales, que le fue muy difícil trabajar en dicha película junto a la protagonista de 'Viridiana', esto debido a que tuvo que cambiar su imagen para ser parte del elenco.

De las Nieves reveló que para interpretar a Rosa Isela tuvo que decolorarse el cabello tres veces y usar lentes de contacto azules, pues en la primera versión, la hija de María Isabel fue encarnada por la estrella infantil Lucy Buj, conocida por películas como 'Primera comunión' y 'Las aventuras de Juliancito' y quien además era una persona caucásica.

"Fue muy difícil para mi, tuve que decolorarme el pelo en tres ocasiones y además use lentes de contacto azules y fui con un oftalmólogo porque me molestaban mucho los lentes. Me mandó gotas de pontiofteno que es una leve anestesia inocua y sólo así pude trabajar. Me salió más caro el caldo que las albóndigas, como dice el dicho!", aseguró la intérprete.

María Antonieta de las Nieves y su carrera en el Cine de Oro

En 1957, María Antonieta hizo su debut en la película 'Pulgarcito', la cual fue protagonizada por el actor infantil Cesáreo Quezadas -quien después terminó en la cárcel-, José Elías Moreno y María Elena Marqués. Gracias a su talento, pudo continuar su carrera en la televisión, en donde fue pionera al participar en la primera telenovela 'Senda prohibida'.

Además de El Chavo del 8, la actriz trabajó en 'Estafa de amor', 'La Leona' , 'Corazón de dos ciudades', 'Mundo de juguete', 'Sueños y caramelos', entre otras producciones de televisión, así como algunas actuaciones de doblaje como son 'Los Picapiedra', 'Los Supersónicos', 'Hechizada' y más recientemente 'Ralph, el demoledor'.

SIGUE LEYENDO:

Silvia Pinal: ¿Cuál es su estado de salud hoy 25 de diciembre?

Silvia Pinal estaba enamorada de Jorge Negrete y así le rompió el corazón