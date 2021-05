¿Blasfemia? Esto hay detrás de "Viridiana", película que interpretó Silvia Pinal | VIDEO

Muy poco o casi nada, y que incluso, muchos ni han visto la película, "Viridiana", interpretada por la actriz mexicana, Silvia Pinal, fue una cinta que fue considerada un sacrilegio, por las referencias eclesiásticas, lleno de simbolismos y referencias, que derivó en el cierre de la productora, además de la retirada de la nacionalidad a la cinta, y el cese del director general de Cine, mismo que había autorizado este proyecto cinematográfico.

En la escena en el que todos están reunidos, posando como la imagen de La Última Cena, comiendo desesperados, burlándose unos de otros. La película "Viridiana" que se estrenó en 1961, llegara a existir, en realidad, muchos mencionan que es un milagro, prueba de que si existe Dios, también permite que el Diablo obre con alguna acción burlesca, de vez en cuando.

Una cinta sublime llena de excentricidades

Esta película, no se estrenaría en España hasta después del fallecimiento del dictador, y el filme saldría a la luz exactamente el 23 de mayo de 1977 que, para ese entonces, ya era una de las cintas más importantes que habría producido Luis Buñuel, quien regresó a España después de muchos años de ser exiliado.

"Viridiana" no tiene época, tuvo el mismo efecto en su año de estreno y tiene el mismo efecto en la actualidad, siendo una obra maestra de Buñuel, misma que tendría espacio en el Festival de Cannes.

Buñuel junto con Julio Alejandro, escribirían el guión, quienes ya habrían trabajado en la obra ‘"Nazarín" de 1959, y que también le ayudaría en futuros proyectos. Además, con la producción de Gustavo Alatriste desde México, de Pere Portabella y Ricardo Muñoz Suey desde España, salvó de cierto modo, la censura franquista porque algunos quisieron ver en dicha historia, un melodrama sin mayores pretensiones, sin embargo, cuando se estrenó en la última jornada de Cannes, todos supieron que sría una cinta más grande y, mucho más peligrosa.

La monja que rompe el molde

Está historia, básicametes es un relato arquetipo de la perdida de inocencia, un filme que es muy sencilla de entender, una novicia pura y casta que, comparado con el ser más religioso del mundo es un ser despreciable y vil, quien sale del convento para visitar a su tío, que le ha pagado sus estudios del Clero, y como si ya se hubiera escuchado antes, su tío se enamora perdidamente de ella -Viridiana-, porque tiene un ganas profundas y una serie de fantasías fetichistas que puede satisfacer, manipulando a diestra y siniestra, utilizando cualquier argumento para "marear" a su sobrina.

Además, lo perturbador no es que sea su sobrina, sino que la convence de que se prueba los zapatos de tacón y vestirse con el traje de novia de su esposa, el cual, el tío trata de violarla mientra duerme, aunque no lo hace, pero la sobrina, Viridiana, le dice que sí lo ha hecho, y por lo tanto, perturbadoramente deben casarse, sin embargo, apenado y con la culpa que lo corroe, el tío de ella se suicida, pero ella no regresa al convento y se queda en la hacienda de su tía intentando llevar una vida caritativa; aún más perturbador, ¿No?.

Por su parte, Silvia Pinal que nunca fue una súper actriz en ese entonces, está en el papel de su carrera, apoyada de manera idónea por unos secundarios, asimismo, unas magníficos actores como Fernando Rey o Francisco Rabal que, aunque no tiene mucha participación lo hacen con tal fuerza que jamás abandonan la película.

