¿Cuántos años tiene Ernesto Zedillo Jr en la actualidad y a que se dedica?

Ernesto Zedillo Jr es uno de los cuatro hijos que tuvo el ex presidente de México, Ernesto Zedillo, junto con Nilda Patricia Velasco, con quien contrajo matrimonio en el año 1974. Sobre este descendiente poco se conoce ya que mantiene un perfil bajo y no se muestra mucho en redes.

De la escasa información que existe, se sabe que Ernesto Jr se desempeña en el mundo empresarial y es arquitecto. Su edad es tampoco es muy certera; se cree que tiene aproximadamente 47 años, pero nunca se logró confirmar exactamente su fecha de nacimiento por su lejanía mediática. Lo que sí trascendieron fueron dos hechos importantes: el día de la fecha de casamiento con la periodista Rebeca Sáenz, el 8 de enero de 2005, con la que tuvo dos hijos; y escándalo que protagonizó con la actriz Erika Buenfil al conocerse que tenía un hijo extramatrimonial.

¿Qué fue exactamente sucedió entre Ernesto Zedillo Jr y Erika Buenfil?

Ambos se conocieron en el boliche Baby’O en Acapulco, muy frecuentado por famosos. En su momento él se acercó, pero ella lo rechazó. Más tarde, volvieron a coincidir en un bar en Ciudad de México, donde Ernesto logró conseguir su número de teléfono.

Tiempo después, en una fiesta privada en un yate sí tuvieron oportunidad de compartir más y allí ella se enamoró. "Ahí empezamos como a conocernos y tal tal, duró muy poquito, fue cortito, fue breve y ¡zaz! quedo embarazada", reveló Buenfil en una entrevista. Este encuentro se dio a principios del 2005, cuando Zedillo Jr ya estaba casado con Rebeca Sáenz. Buenfil le informó inmediatamente a Ernesto Zedillo Jr. sobre su embarazo pero él le respondió que le encantaría verla al otro día “y ya no lo vuelvo a ver”, confesó.

Erika no solo atravesó el embarazo sin la compañía del padre de su hijo sino que además, contó que el hijo del ex presidente cambió su número de celular para que no lo encuentre. Ernesto Zedillo Jr recién tuvo un leve acercamiento con su hijo, Nicolás de Jesús Buenfil López, cuando éste cumplió 5 meses de vida. Hoy Nicolás tiene 16 años. Según ha manifestado Nicolás Buenfil, él y Ernesto Zedillo Jr no tienen ningún tipo de vínculo y, según contó Erika Buenfil, al adolescente tampoco le interesa saber de su padre ¿Conocías esta historia sobre Ernesto Zedillo Jr?