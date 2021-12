De esta manera demuestra Altaír Jarabo que no tiene problemas con la edad de su marido

Altaír Jarabo y su esposo Frédéric García se casaron el 16 de agosto de este año. La boda fue en una ciudad de Francia en un evento de ensueño que concluyó luego con su regreso a México para residir allí por temas laborales.

Actualmente la actriz mexicana tiene 35 años y han sido muy recurrentes las críticas o comentarios negativos que remarcan la diferencia de edad que tiene con su reciente esposo. Frédéric tiene 53 años por lo que son casi 20 años los que los separan. Pero a Jarabo esas críticas suelen no importarle pues en varias ocasiones ha dicho que él es el amor de su vida.

"Afortunadamente tengo un carácter que no escucha ni hace caso de los malos comentarios. No sería yo si me la pasara preguntándole sus opiniones a la gente y además, ¿qué pueden decir? Estoy feliz, ilusionada, muy orgullosa como pueden ver y nada ni nadie va a cambiar eso”, sostuvo una vez.

De hecho destacó en algún momento que la distancia en edades la enriquece y le agrada muchísimo. "Me parece maravilloso – Frédéric- , es alguien con mucha experiencia que hace que yo pase un tiempo espectacular, que me trata como una dama. No puedo pedir más y aparte está guapísimo”, dijo. Altaír Jarabo resalta esa madurez y le da valor al amor, que desde ese lugar, le brinda su marido.

Imagen de la boda de Jarabo y García. Fuente: Instagram Altaír Jarabo

Por otra parte, la joven artista se ha manifestado sobre el futuro de la pareja y, aunque ella y su esposo estarían gustosos de tener hijos, la no está entre sus planes a corto plazo dar este gran paso. Un dato más es que Altaír ha negado que el hecho de estar casada la aleje de su carrera como actriz. “Tengo más ganas que nunca. Tengo muchas ganas de trabajar y muchas metas por cumplir”, afirmó, aunque no reveló más detalles sobre sus próximos trabajos.