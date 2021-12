Querido cantante de Il Divo está en coma: lo hospitalizaron de emergencia en Manchester

Medios de comunicación internacionales dieron a conocer que el cantante y productor español Carlos Marín, conocido por ser una de las voces principales del grupo Il Divo, fue hospitalizado de emergencia en la ciudad de Manchester, Inglaterra, y que los médicos tuvieron que inducirlo al coma, por lo que lo reportan grave.

La banda musical, que saltara a la fama en los primeros años del nuevo milenio por sus versiones en ópera de canciones clásicas como Regresa a mi (Unbreak my heart), Solo otra vez (All by myself) o My way (A mi manera), se encontraba en medio de su gira navideña por Reino Unido, la cual tuvieron que posponer tras la hospitalización de su integrante.

De acuerdo con El Español, Carlos Marín, de 53 años, se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Centro Médico Manchester Royal. Este medio señala que el artista se encuentra intubado y recibiendo oxígeno; los especialistas que lo tratan tuvieron que inducirlo al coma y lo reportan grave, aunque hasta ahora ninguno de sus órganos se encuentra comprometido.

El artista fue hospitalizado en Inglaterra. Foto: IG ildivo

¿Qué tiene el cantante de Il Divo?

Hasta ahora, se desconoce exactamente cuál es el padecimiento que aqueja a Marín ni la razón por la que su salud se está viendo tan comprometida; lo único que se sabe es que posiblemente el cantante fue ingresado al hospital el pasado miércoles 8 de diciembre y desde entonces no ha salido.

The Daily Mail informó que solicitó información a los representantes y otros integrantes de Il Divo, Urs Bühler, Sébastien Izambard y David Miller, sin embargo, nadie ha emitido nuevos datos sobre el estado de salud de Carlos. La última vez que se le vio al también productor fue el pasado 6 de diciembre tras un concierto en Bath, días antes estuvo en las presentaciones de Southend, Bournemouth y Brighton.

Para el 10 de diciembre, la banda, considerada una de los máximos exponentes del llamado pop operístico anunció en sus redes sociales que con pesar debian posponer la gira por Reino Unido para la Navidad de 2022, además de los conciertos que ya tenían programados este mes Lisboa, Portugal, y La Coruña, España, los cuales se llevarán a cabo en julio del próximo año.

Tuit en el que Il Divo anuncia que reagendará su gira. Foto: Especial

