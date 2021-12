Paquita la del Barrio se pronuncia ante los rumores de su muerte: "mientras más me deseen la muerte más años voy a vivir"

Luego de estar 8 días en terapia intensiva, los rumores sobre la presunta muerte de Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita la del Barrio comenzaron a circular en redes sociales.

Ante esto, es la propia intérprete de temas como “Cheque en blanco” y “Tres veces te engañé” quien desmintió los rumores de su muerte con un contundente mensaje a todos aquellos que comenzaron a hacer circular la noticia falsa.

Con su humor sarcástico que la caracteriza, Paquita la del Barrio sentada y portando un vestido verde con sus manos llenas de anillos, la cantante de música mexicana se dirigió a su público asegurando que se encontraba bien.

"Ni me he muerto y sigo aquí vivita y coleando... Entre más me desean la muerte, más voy a vivir", comenzó a decir en el video que tiene una duración de menos de un minuto.