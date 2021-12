"Iba temerosa": Paquita la del Barrio revela cómo fue su regreso a los escenarios tras sufrir una trombosis

Paquita la del Barrio, una de los máximos exponentes del regional mexicano, rompió el silencio y reveló su actual estado de salud tras regresar a los escenarios.

Y es que la intérprete de "Rata de dos patas", en octubre de 2019, fue internada por una trombosis pulmonar y una neumonía, por lo que todavía hay inseguridad al momento de presentarse en un evento masivo.

Durante una entrevista con medios de comunicación, Paquita comentó sobre su más reciente presentación en Tijuana y explicó cuál fue su sentir de volver con su público.

Me siento bien de regresar, pero iba con mucho miedo porque estoy enferma, pues tenía casi dos años de que no trabajaba. Iba temerosa de que no pudiera hacer lo mismo que me gusta hacer