Gustavo Adolfo Infante se libra de la acusación de Ingrid Coronado

Ante la interminable disputa entre Charly López e Ingrid Coronado, surgió una nueva contienda legal, puesto que, pese a que han pasado 17 años de sus separación, la conductora ha levantado demandas hacia su expareja y al periodista Gustavo Adolfo Infante.

Gustavo Adolfo reveló que Coronado levantó una solicitud ante las autoridades con tal de prohibirle cualquier tipo de contacto con ella, por lo que detalló la situación a su salida del juzgado.

De igual manera dio a conocer durante el programa "Sale el Sol" la forma en que el pasado viernes 3 de diciembre lo buscó la policía con tal de informarle el procedimiento legal en su contra.

El detonador de esta decisión por parte de Ingrid Coronado sucedió gracias a lo que el ex Garibaldi confesó sobre su ex esposa en una entrevista durante el programa "De Primera Mano"; aseguró que la conductora le fue infiel en dos ocasiones, una de ellas con un futbolista, además de haberla señalado por robo. Ante estas declaraciones, Coronado lo acusó de discriminación, y al padre de su hijo por presuntas violaciones.

“Me piden que no me acerque a ella, que no vaya a su domicilio, que no me comunique con ella, y se bajen los videos donde se declaró todo eso. Eso está hecho, el día de ayer hice referencia en dos videos a este asunto, me solicitan de la Fiscalía que los baje, antes de que me llegue la solicitud ahorita voy a pedir que los bajemos de las redes sociales y ya, se acabó (conmigo)”, agregó Infante .