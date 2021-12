Netflix: 5 series danesas que debes comenzar a ver desde ¡YA!

Mucho se ha hablado acerca de las mejores producciones tailandesas, españolas o los mejores dramas coreanos para disfrutar en Netflix, sin embargo a la lista de sugerencias hacía falta una selección de las mejores producciones danesas que los suscriptores podrán disfrutar en la plataforma streaming.

No existe duda que los países nórdicos (Noruega, Dinamarca, Suecia y Finlandia) tienen una manera muy peculiar de realizar series y películas; ya que la cultura propia, los escenarios y el temperamentos de los actores, se enmarca siempre a un contexto local que aporta una ambientación concreta y sumamente atractiva, no en vano muchos de los best sellers mundiales se basan en historias cuyos escenarios coinciden con esta zona geográfica.

En el caso de las series, Netflix cuenta con una completa gama de series producidas en Dinamarca, que si bien no son muchas, se an abriendo paso poco a poco entre el gusto de los suscriptores y con un gran éxito ya han dejado huella, a la espera de que lleguen más a la plataforma. Por eso en esta ocasión, te traemos la lista de las 5 mejores series danesas que no te puedes perder y que abordan temas del gusto de todo el público, desde fantasía, suspenso, asesinos y dramas sociales, todas con un toca muy local y con las mejores actuaciones.

5 series danesas que debes ver ¡Ya!

Uno de los grandes atractivos de las series extranjeras es que permiten al espectador analizar la realidad de otros países desde la perspectiva de sus propios habitantes,; y de esta manera conocer sus leyendas, historias, mitología y miedos. En el caso particular de las series originarias de Dinamarca, nos aportan una serie de postales increíbles, en donde podemos disfrutar de sus fríos y aislados escenarios, lo que les aporta mayor tensión y hacen creer al público que existe un mayor peligro detrás de cada esquina. Cada escena se enmarca en un aura de misterio y una vez que comienzas con una, es difícil que la dejes hasta concluirla.

El caso Hartung (The Chestnut Man): Esta excelente serie de Netflix aborda a los asesinos seriales, es una gran producción de los mismos creadores de The Killing, y se basa en un libro de misterio. Narra la historia de una serie de asesinatos violentos que están conectados con la desaparición de una niña; esto conduce a dos detectives, cada cual con sus propios problemas, a trabajar juntos para encontrar las respuestas.

Equinox: Con seguridad esta serie te recordará un poco a la producción alemana "Dark". En esta trama vemos a Danica Curcic (protagonista de The Chestnut Man) quien interpreta a una mujer que perdió a su hermano años atrás, ya que desapareció junto a todos los compañeros de clase. Ahora ella empieza a recibir una serie de pistas extrañas sobre el destino de su hermano, por lo que debes seguir las pistas para descubrir el motivo por el cual todos desaparecieron.

Elves: Esta serie te mostrará los peligros de salir de vacaciones junto con tu familia; la historia da seguimiento a un grupo de personas quienes pertenecen a la misma familia, que van a pasar las vacaciones de invierno en una pintoresca cabaña en una isla solitaria. Sin embargo, en ella se esconde un secreto aterrador. En la trama, los elfos tienen algo que ver, sin embargo, no son las típicas criaturas que aparecieron en "El Señor de los Anillos" y el papel que desempeñan al interior de la isla es mucho más terrorífico de lo que imaginas.

The Rain: Esta serie de suspenso te mantendrá pegado a tu asiento desde el inicio, la mitad de la trama podría definirse como una serie adolescente y la otra parte, una historia acerca del fin del mundo. Todo da inicio con la presencia de una inusual lluvia que provoca la muerte de todos aquellos humanos que entran en contacto con ella, por lo que ahora todos deben huir y buscar un lugar seguro. A la par que esto ocurre, dos niños pasan años encerrados en un búnker a la espera de que su padre, que se dedica a la ciencia, regrese. Al darse cuenta que no va a volver tienen que arriesgarse a salir para sobrevivir.

Borgen: Considerada una excelente y exitosa serie política, la trama de Borgen se desarrolla en Copenhague y relata la vida de la líder de un pequeño partido político que, casi por accidente, se convierte en la Primer Ministro de su país, por lo que a partir de ahora debe lidiar con todo tipo de problemas, prejuicios y obstáculos, típicos de una carrera política. Los espectadores podrán ver a Euron Greyjoy interpretar a uno de los aliados de la Primer Ministro, quien además debe ayudarle para poder lidiar con las presiones que trae consigo su nuevo cargo público.

