“Ahí quedó la dignidad”, Yuridia revela qué fue lo más TRAUMANTE de participar en “La Academia” : VIDEO

“La Academia” es uno de los reality shows más exitosos que ha tenido TV Azteca en las últimas décadas, sin embargo, algunos participantes han revelado que su experiencia dentro del programa no fue la mejor pues han destapado diversos episodios oscuros que tuvieron que atravesar mientras luchaban por convertirse en cantantes profesionales y a esta lista se sumó Yuridia quien ventiló cuál fue la experiencia más traumante que la hicieron vivir en el programa.

Fue durante una entrevista para el canal de YouTube de “El Escorpión Dorado” donde la famosa cantante recordó que ella y sus compañeros eran obligados a ponerse en situaciones vulnerables para darle un toque de dramatismo real al programa y en su caso, mencionó que fue obligada a ponerse un bikini y mostrar su cuerpo, pese a que no estaba acostumbrada a mostrarse de esa manera ante las cámaras.

“Ahí sí se mamaron. Me aplicaron una donde tenía que salir en traje de baño, diciendo en un espejo todo lo que no me gustaba de mí”, comenzó su relato, sin embargo, aseguró que en dicho episodio tuvo que actuar pues realmente estaba muy conforme con su cuerpo, aunque comentó que lo que sí le molestó fue aparecer con poca ropa en televisión pues nunca fue su estilo.

“Estaba como en la adolescencia, yo era skatera, era así de Coyoacán, medio darks y jamás me ibas a ver en un bikini; cuando me hicieron eso pff, todo se derrumbó dentro de mí. Ahí quedó la dignidad, en ese momento”, señaló “La Reina de la balada”, quien también recordó que el aparecer con poca ropa no fue del agrado de su madre, quien se preocupó pues en ese entonces Yuridia tan solo tenía 18 años.

Cabe mencionar que pese al mal momento que pasó, Yuridia señaló que si se le presentara la oportunidad de volver a participar en “La Academia” lo haría sin pensarlo pues considera que ahora está preparada para “jugar mejor el juego”.

Yuridia quiere colaborar con Lalo Mora

En otro momento de la entrevista, Yuridia reveló que le gustaría trabajar junto a Pablo Alborán pues considera que es un excelente compositor y mejor intérprete, además, también aseguró que le gustaría hacer una canción con Lalo Mora, sin embargo, confesó que lo pensaría dos veces pues tiene miedo a que el cantante conocido como “El Rey de mil coronas” la toque inapropiadamente tal como hizo con sus fans hace unos meses, por lo que prefiere dejar el asunto por la paz y privar al mundo de dicha colaboración.

Para finalizar Yuridia aseguró sentirse muy a gusto con su carrera y señaló que todavía no está aburrida de cantar para el público, incluso aseguró que no considera que sea un trabajo pues señaló que es un “hobby pagado”.

