YosStop asegura que no merecía ir a prisión | VIDEO

Saskia Niño de Rivera, Presidente de Reinserta Un Mexicano AC., entrevistó a la creadora de contenido Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, tras haber pasado 5 meses en la cárcel por difundir en redes sociales la violación grupal que sufrió Ainara Suárez en 2018.

A través de un live en Instagram, la youtuber abrió su corazón y habló de su estancia en la cárcel, la cual la calificó de muerte en vida.

“Es la muerte en vida, y que tú no puedas hacer absolutamente nada…(suspiró) es algo muy frustrante y fue algo que para mi también fue una lección de valorar lo que tengo”, confesó.

Aseguró que entrar a la cárcel fue algo totalmente inesperado, de hecho, narró que cuando ella llegó al reclusorio su abogado le dijo que tenía que permanecer 7 días en lo que resolvían el problema; sin embargo, una celadora le dijo “sé quién eres y sé por qué estás aquí pero vas a estar más tiempo de lo que crees”, pese a las advertencias, la joven no creyó y aseguró que tiempo después se la encontró de nuevo y al cruzar miradas solo le dijo “ya ves, te dije que te ibas a quedar más tiempo”.

“No, no merecía ir a presión”

En otra parte de la entrevista, la influencer fue cuestionada sobre sí ella merecía ir a la cárcel.

“En cuestión de merecer, no. Definitivamente no, e incluso saliéndome de mi creo que muchas de las personas que están ahí no se lo merecen. O sea, es algo que no se lo desean a nadie en la vida".

Aseguró que estar en prisión es peor que morir: “es peor que morirse, o sea, dices me muero y pues ya se acabó ya ni me enteré, no se ni lo que pasó ya me fui pero como sigues aquí de verdad es una tortura”.

